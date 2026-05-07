Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), inició un conflicto tras acusar falta de paridad.

Esto luego de que Carla Humphrey, junto con la consejera Rita Bell López, señalaran que las recientes incorporaciones en la Junta General Ejecutiva atentan contra las normativas de paridad en el INE.

Carla Humphrey acusa a presidencia del INE de falta de paridad

Carla Humphrey inició un conflicto en el que señala directamente a la presidencia del INE, Guadalupe Taddei, de ejercer sus facultades de forma que se vulnera la paridad de género.

Además, señaló que las decisiones de la consejera presidenta excluyen al Consejo General de la supervisión de procesos clave, como la elección de integrantes de la Junta General Ejecutiva.

Mediante juicio ante la máxima instancia jurisdiccional, Carla Humphrey argumentó que la integración de nueve hombres y una mujer en el órgano ejecutivo rompe con el equilibrio de género exigido por las normativas.

Carla Humphrey Jordan (Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro)

De acuerdo con las consejeras del INE, la estructura actual anula de manera mayoritaria la voz femenina en los espacios donde se definen los acuerdos jurídicos y operativos más relevantes del país.

El objetivo primordial de la querella es invalidar los nombramientos de Taddei para garantizar que la equidad de género no sea ignorada en el organismo.

Cabe recordar que a finales de 2024 se otorgó a la presidencia del INE la facultad de realizar designaciones directas, sin tener en cuenta el consenso del resto de consejeros.

Humphrey y López sostienen que existe una contradicción directa entre estas nuevas reglas y los principios constitucionales que protegen la paridad en todas las funciones públicas.

Acusan que las decisiones tomadas han bloqueado oportunidades para especialistas calificadas en áreas estratégicas, cuyos cargos asignados se han otorgado casi en su totalidad a hombres.