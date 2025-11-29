Bloqueo en la México–Puebla: policías de Valle de Chalco protestan por pagos retenidos

La tarde de este 28 de noviembre de 2025 se registran bloqueos en la autopista México-Puebla por parte de policías de Valle de Chalco, quienes denuncian pagos retenidos.

De acuerdo con los reportes, el bloqueo de alrededor de 40 policías municipales se lleva a cabo con dirección a Chalco en la autopista México-Puebla, a la altura del paraje Puente Rojo.

Por este bloqueo, que se mantiene a las 20:00 horas en los carriles centrales y laterales, se recomienda tomar las siguientes vías alternas:

Carretera Tláhuac-Chalco

Carretera Federal

¿Por qué hay bloqueo en la México–Puebla hoy 28 de noviembre de 2025?

Los policías de Valle de Chalco aseguran que el gobierno municipal de dicha entidad se ha negado a entregarles el pago de una quincena, sobre todo a los elementos que se encuentran en incapacidad o son de edad avanzada.

Sumado a esto, exigen se les entreguen los recibos de pago, con la finalidad de tener certeza en la dispersión de los recursos económicos por el desempeño de sus funciones.

Tras cinco horas de caos vial, los policías han advertido que no levantarán el bloqueo en la México–Puebla hasta que el gobierno de Valle de Chalco regularice sus pagos.

Esta situación que afecta al oriente del Estado de México ha llegado hasta la Calzada Zaragoza a la altura del metro Tepalcates, por lo que se pide extremar precauciones.