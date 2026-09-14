Bryan Soto es el ganador de México canta 2026 ocupando el primer lugar de los tres triunfadores en la segunda edición del concurso.

Antes de ganar México canta 2026, Bryan Soto ya incursionó en la música con el trío del cual forma parte, Clave 5-7.

Tras coronarse ganador de México canta 2026, Bryan Soto tendrá contrato para un disco y será parte de los festejos del 15 de septiembre por el Día de la Independencia de México en el Zócalo de la CDMX.

¿Quién es Bryan Soto?

Bryan Soto Suazo es un cantante y músico mexicano, originario de Valle de Chalco, Estado de México.

Es famoso por ser uno de los ganadores del concurso México Canta 2026 en su segunda edición, al lograr el primer lugar de la votación.

¿Quién es Bryan Soto? Ganador de México canta 2026 (canal22)

¿Qué edad tiene Bryan Soto, ganador de México canta 2026?

Bryan Soto, ganador de México canta 2026 tiene 25 años de edad.

¿Quién es la pareja de Bryan Soto?

Según sus redes sociales Bryan Soto tiene novia, sin embargo, se desconoce detalles.

¿De qué signo zodiacal es Bryan Soto, ganador de México canta 2026?

Al no conocer su fecha precisa de nacimiento se desconoce el signo zodiacal al que pertenece.

¿Cuántos hijos tiene Bryan Soto?

No se tiene información sobre hijos de Bryan Soto.

¿Qué estudió Bryan Soto, ganador de México canta 2026?

No hay información sobre si Bryan Soto, ganador de México canta 2026 tiene estudios sobre alguna carrera.

¿En qué ha trabajado Bryan Soto?

Antes de ganar México canta 2026, Bryan Soto es vocalista, compositor y guitarrista de su propia agrupación en el género del regional mexicano, Clave 5-7.