El Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció sobre las recientes acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Sinaloa, al señalar que estos hechos confirman una situación de violencia e inestabilidad que, aseguró, ya había sido advertida previamente.

El partido indicó que los señalamientos por delitos contra la salud han pasado de ser especulaciones a investigaciones formales, lo que, a su consideración, rebasa el ámbito político y exige respuestas inmediatas por parte de las autoridades.

PAN pide acciones inmediatas y plantea desaparición de poderes en Sinaloa

Acción Nacional sostuvo que Sinaloa enfrenta desde hace más de un año y medio un contexto de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad.

En este sentido, consideró que una administración bajo este nivel de señalamientos no cuenta con las condiciones necesarias para enfrentar la crisis ni garantizar la tranquilidad de la población.

Por ello, el PAN planteó que el Senado de la República evalúe de manera inmediata la desaparición de poderes en la entidad, como un mecanismo contemplado en la Constitución para situaciones extraordinarias.

El partido subrayó que esta medida no debe interpretarse como extrema, sino como una respuesta necesaria ante un escenario que, afirmó, ha rebasado a las autoridades locales.

Finalmente, Acción Nacional advirtió que el país no puede permitir que funcionarios encargados de combatir al crimen organizado se encuentren bajo sospecha de vínculos con estas actividades.