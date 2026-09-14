Lizandro Espinoza es el joven mexicoestadounidense que se coronó en la segunda posición de los tres ganadores de México canta 2026.

Tras ganar este edición de México canta 2026, Lizandro Espinoza tendrá la oportunidad de grabar un disco, cumpliendo su sueño musical, tal y como lo ha mencionado.

Además de que Lizandro Espinoza se presenta el 15 de septiembre, como parte de los conciertos en el Zócalo de la CDMX por la celebración del Día de Independencia.

¿Quién es Lizandro Espinoza?

Lizandro Espinoza es cantante mexicoestadounidense, originario de Portland, Oregón, Estados Unidos.

Es conocido Lizandro Espinoza por ser el segundo lugar del concurso México Canta 2026 en su segunda edición.

¿Quién es Lizandro Espinoza? Ganador de México canta 2026 (canal22)

¿Qué edad tiene Lizandro Espinoza, ganador de México canta 2026?

Lizandro Espinoza, ganador de México canta 2026 tiene 21 años de edad.

¿Quién es la pareja de Lizandro Espinoza?

No hay información pública sobre alguna pareja sentimental de Lizandro Espinoza

¿De qué signo zodiacal es Lizandro Espinoza, ganador de México canta 2026?

Se desconoce el signo zodiacal al que pertenece Lizandro Espinoza al no tener su fecha de nacimiento precisa.

¿Cuántos hijos tiene Lizandro Espinoza?

No se conoce que Lizandro Espinoza tenga hijos.

¿Qué estudio Lizandro Espinoza, ganador de México canta 2026?

No se sabe que estudios tenga Lizandro Espinoza, ganador de México canta 2026.

¿En qué ha trabajado Lizandro Espinoza?

Según ha contado el propio Lizandro Espinoza, se ha dedicado a hacer música, así como trabajó en una bodega de cajas.