Las heroínas que Claudia Sheinbaum incluyó en su Grito de Independencia

Hoy martes 15 de septiembre de 2026 se lleva a cabo la celebración por el 216 aniversario del grito de Independencia, el cual es el segundo que hace Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Se trata de la tradicional celebración por la Independencia de México, la cual lleva a cabo desde el balcón principal de Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

En esta ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó en su Grito de Independencia el nombre de varias heroínas cuya participación fue vital para que México se convirtiera en una nación independiente como:

Josefa Ortiz

Leona Vicario

Gertrudis Bocanegra

Grito de Independencia 2026: La arenga con heroínas de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dio su segundo Grito de Independencia como presidenta de México, en el cual estuvo acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, quien caminó a su lado hasta el balcón de Palacio Nacional.

Con la bandera nacional en mano, Claudia Sheinbaum salió al balcón en punto de las 23:00 horas, en donde pronunció con fervor la siguiente arenga con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México:

Mexicanas, Mexicanos

¡Viva La Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Quirón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria!

¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!