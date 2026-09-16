Alex Fernández canceló su concierto del Grito en Culiacán a horas de su presentación. El cantante está hospitalizado de emergencia en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con el comunicado, fue tras salir desde Las Vegas rumbo a Culiacán que el vuelo privado de Alex Fernández tuvo que desviarse a Guadalajara, en donde fue trasladado a un hospital.

La presentación de Alex Fernández como parte de los festejos de Independencia en Culiacán sería previo al Grito en el Palacio de Gobierno a las 23:00 horas de este 15 de septiembre.

Alex Fernández cancela concierto por el Grito en Culiacán: fue hospitalizado de emergencia

En sus redes sociales, horas antes de su presentación, el equipo de Alex Fernández anunció la cancelación de su concierto para el Grito en Culiacán debido a que fue hospitalizado de emergencia.

Alex Fernández cancela concierto del Grito en Culiacán tras ser hospitalizado de emergencia (Captura de pantalla)

El equipo de Alex Fernández —que ya estaba en Culiacán— ofreció sus más sinceras disculpas y pidió comprensión, debido a que actualmente está ingresado con pronóstico reservado.

De momento, se desconoce el motivo de salud por el que Alex Fernández fue trasladado y hospitalizado de emergencia; sin embargo, el comunicado señala que se mantiene bajo atención médica.

Asimismo, fue durante la celebración por el Grito de Independencia en Culiacán que anunciaron la cancelación de Alex Fernández y pidieron comprensión, ya que fue una causa de fuerza mayor.

En lugar de Alex Fernández se presentará Carolina Ross, como compartió el Instituto de Cultura de Sinaloa hace poco más de una hora, para cerrar con el concierto de los 90’s Pop Tour.

Celebración del Grito en Culiacán: programa se mantiene tras cancelación de Alex Fernández

Los 90’s Pop Tour cerrará la celebración por el Grito en Culiacán, acorde con el programa compartido por las autoridades de Sinaloa, cuyo único cambio es cancelación de Alex Fernández.

Las festividades iniciaron a las 18:00 horas —tras dos años sin celebrar el Día de la Independencia— con Diego Castro y Alui Félix, para continuar con la Compañía Folclórica Sinaloense del ISIC.

El concierto de Carolina Ross iniciará previo a la ceremonia del Grito de Independencia tras el que habrá un espectáculo de pirotecnia y rayos láser antes de cerrar con los 90’s Pop Tour hasta las 2:00 horas.