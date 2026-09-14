Desde Los Ángeles, California, Tiffany Galaviz trae su talento vocal a México. Se presentó a través del concurso México Canta 2026, impulsado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música.

Con su interpretación del tema “Cosa fina del país”, se ganó a la audiencia, pero también al jurado, convirtiéndose en una de los ganadores.

De acuerdo con su madre, la cantante se ha preparado en la música desde muy joven; aunque llueva y truene no falta a sus clases; su pasión y esfuerzo hoy rinden frutos.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Tiffany Galaviz? Ganadora de México Canta 2026

En México y Estados Unidos, Tiffany Galaviz se dio a conocer por su participación en México Canta 2026, concurso binacional en el que se coronó ganadora junto a Lizandro Espinoza y Bryan Soto.

Desde los 4 años presta su voz a la música regional mexicana debido a que su mamá escuchaba este género.

Siente un gran amor por la música de mariachi, por lo que en su intención de replicar y alimentar el género, a los 8 años ingresó al conservatorio para aprender a tocar el piano y la guitarra.

Cautivada por el ambiente cultural, su formación artística incluye estudios de actuación y danza.

Tiffany Galaviz (@tiffanygalaviz / Instagram)

¿Qué edad tiene Tiffany Galaviz? Ganadora de México Canta 2026

Tiffany Galaviz nació en Los Ángeles, California, tiene 24 años. Se desconoce con exactitud su fecha de nacimiento.

¿Quién es el esposo de Tiffany Galaviz? Ganadora de México Canta 2026

Tiffany Galaviz no está casada y tampoco tiene novio, actualmente se concentra en la formación de su carrera musical.

¿Qué signo zodiacal es Tiffany Galaviz? Ganadora de México Canta 2026

Se desconoce la fecha de nacimiento de Tiffany Galaviz y, por tanto, su signo zodiacal.

Tiffany Galaviz (@tiffanygalaviz / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Tiffany Galaviz? Ganadora de México Canta 2026

Tiffany Galaviz no tiene hijos.

¿Qué estudió Tiffany Galaviz? Ganadora de México Canta 2026

Tiffany Galaviz se graduó de la Universidad del Sur de California (USC).

¿En qué ha trabajado Tiffany Galaviz? Ganadora de México Canta 2026

De acuerdo con su maestra de música, Tiffany Galaviz ha realizado trabajos informales para pagarse sus estudios de música.