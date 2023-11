Lilly Téllez se le fue con todo a Samuel García al describir las aspiraciones del presidenciable de Movimiento Ciudadano, de quien precisó no tiene nada de nuevo como presume .

Ello en su videocolumna pública para SDPnoticias, donde la senadora enlistó varias razones para cuestionar la efectividad del trabajo del emecista, cual calificó ser de “saliva y no de hechos”.

“¡ Ya basta de payasadas! De nuevo no tienes nada ”, indicó Lilly Téllez haciendo referencia a que el partido naranja arrancó su precampaña describiéndola como algo innovador para la ciudadanía.

Misma que, según la legisladora panista, en manos de Samuel García no es más que una pantalla que intenta ocultar los modos viejos y tradicionalistas de hacer política en el país.

Te contamos todo lo que dijo Lilly Téllez sobre el presidenciable de Movimiento Ciudadano y la dura crítica al inicio de su camino rumbo a las elecciones 2024.

Bautizándolo como el “rey de la demagogia”, Lilly Téllez se le fue encima a Samuel García para criticar sus aspiraciones políticas y presuntos logros que respaldan su interés en la Presidencia.

De lo cual resaltó que la senadora demeritó el discurso del presidenciable naranja que defiende que su perfil e ideales son algo novedoso en relación a la juventud misma del aspirante neoleonés.

Ya que, sin contar palabras y solo hechos, según apunta Lilly Téllez, Samuel García no tiene nada de nuevo más que las deficiencias que no existían antes de su administración en Nuevo León.

“¡Ya basta de payasadas! De nuevo no tienes nada, la juventud no es garantía de novedad y para probarlo aquí está tu propio caso. Eres el mirrey de la demagogia, una práctica arcaica, lo más anticuado, lo más viejo que existe. Eso haces, pura política de saliva, no de hechos”.

Lilly Téllez