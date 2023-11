El exdiputado y exmodelo Sergio Mayer se apuntó como precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX) en las elecciones 2024.

Sergio Mayer se desempeñó como diputado federal de Morena hasta 2021 por el distrito 6 de la CDMX, correspondiente a zonas de las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

En ese sentido, desestimó la polémica que generó su diputación en Morena durante una emisión de Venga la Alegría, en la cual se comparó con el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger.

El comentario de Sergio Mayer sobre Iztapalapa exhibe que no es del barrio

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”

Sergio Mayer