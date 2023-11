Cancelarle la cuenta de Twitter (hoy X) a Vicente Fox es lo peor que le pudo pasar a la Cuarta Transformación, 4T, y al precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, indicó Federico Arreola.

El director general adjunto de SDPnoticias, Federico Arreola García, destacó que la cuenta de Twitter de Vicente Fox se elimina cuando el expresidente parecía estar ayudando tanto a la 4T como a Samuel García con sus comentarios plasmados en la red social.

La tarde de este lunes 27 de noviembre, desapareció en Twitter la cuenta de guanajuatense, luego de que la denuncia que se presentó en su contra por violencia política de género hacia Mariana Rodríguez, esposa del precandidato presidencial de MC.

Ya no aparece la cuenta de Twitter de Vicente Fox, lo que en opinión de Federico Arreola García, es una mala noticia tanto para la 4T como para Samuel García.

El diputado y coordinador de la precampaña presidencial de Samuel García, Jorge Álvarez Máynez, dijo a Ciro Gómez Leyva que se presentó una denuncia en contra de Vicente Fox por violencia política de género hacia Mariana Rodríguez.

Y es que el sábado 25 de noviembre, justo en el marco de la Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el guanajuatense emitió un tuit en el que llamó a Mariana Rodríguez “dama de compañía”.

En Twitter, los internautas consideran que el cierre de cuenta de Vicente Fox afectará a Samuel García y a la 4T, dijo Federico Arreola García.

El especialista en dicha red social comentó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que el guanajuatense se había convertido en una especie de vocero de la oposición, pero con sus comentarios le afectaba en su camino de llegar a la Presidencia.

Federico Arreola García subrayó que no se sabe hasta el momento si fue Twitter el que le bajó la cuenta a Vicente Fox o él mismo la cerró.

El especialista en Twitter recordó que si bien cuando Elon Musk compró el microblogging y le cambió el nombre a X, se dijo que se permitiría cualquier expresión, pero comenzaron a tener problemas con los anunciantes por los discursos de odio, de misoginia y de racismo.

Ante ello, la semana pasada la red social emitió un comunicado en el que se advirtió que ya no se permitirían ese tipo de discursos y se cambiaron las reglas en Twitter, lo que pudo afectarle a Vicente Fox.

Después de tantos comentarios polémicos que emitió Vicente Fox en Twitter que no ayudaban al Frente Amplio por México, se le canceló la cuenta al guanajuatense, lo que no ayuda ni a la 4T ni a Samuel García.

Así lo señaló Federico Arreola García, quien indicó que si bien no fue Twitter el que tomara la decisión de bajar la cuenta del expresidente por el comentario misógino hacia Mariana Rodríguez, sí lo hizo con base en las denuncias que hicieron del guanajuatense.

Federico Arreola García destacó que se trata de censura privada, el cual se ha convertido en un debate mundial ya desde hace años.

“Es el reino censura privada y es todo un debate mundial que viene desde hace muchísimos años porque es el reino de la censura privada... Porque esto no tiene nada qué ver con un tema gubernamental, con leyes; no hubo un juicio no hubo nada. Literalmente es cesura de una empresa privada”

Federico Arreola García