En entrevista para Fox News, Lilly Téllez acusó a Adán Augusto López de financiar a Nicolás Maduro con huachicol fiscal.

“Con ese dinero, parte de lo que hacen es financiar una campaña que apoya a Maduro, que apoya el régimen narcoterrorista de Maduro, y una campaña que agrede y denosta a María Corina Machado. Eso es un hecho” Lilly Téllez, senadora por el PAN

Lilly Téllez aseguró que ha sido evidente que el gobierno actual de México está pagando para hacer campaña a favor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Agradezco a @RCamposDuffy @FoxNews por la entrevista.



Los mexicanos sufren la violencia y otros delitos de cárteles socios del ex presidente López Obrador, su hijo y cómplices.



Sheinbaum fue rebasada. Los criminales solo temen al gobierno de @realDonaldTrump

México quiere… pic.twitter.com/IwmiuWwUYL — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 24, 2025

Durante su conversación con Rachel Campos-Duffy para Fox News, Lilly Téllez señaló al senador por Morena de pagar una campaña a favor de Nicolás Maduro .

La senadora del PAN, Lilly Téllez tacho de “narcosenador” a Adán Augusto López y lo acusó por presuntamente estar ligado a una red de contrabando y robo de gasolina.

Lilly Téllez señaló que la campaña pagada con huachicol fiscal denostaba a la líder opositora María Corina Machado.

Durante su conversación, Lilly Téllez destacó que a través de Jesús Ramírez Cuevas, se habría contratado al político español Pablo Iglesias para operar una campaña desde México a favor de Nicolás Maduro .

Lilly Téllez no solo señaló a Adán Augusto López, sino que también nombró al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán.

Adán Augusto López, senador. (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Lilly Téllez cree que Claudia Sheinbaum prioriza su relación con Cuba y Venezuela arriesgando la economía de los mexicanos

Lilly Téllez refirió que además del huachicol fiscal, Adán Augusto López utilizó “el dinero de los mexicanos” para impulsar una campaña en favor de Nicolás Maduro.

De acuerdo con Lilly Téllez, Claudia Sheinbaum había sido exhibida al no querer felicitar a María Corina Machado.

“La presidenta Sheinbaum quedó desenmascarada en el momento en que no quiso hacer comentarios para felicitar a María Corina Machado” Lilly Téllez, senadora por el PAN

Lilly Téllez cree que Claudia Sheinbaum mostró que en realidad apoya a Nicolás Maduro y no a “un mundo libre”

“Ahí enseñó su verdadera cara en el sentido de que ella apoya a Maduro y también enseñó su verdadera cara al negarse a asistir ir a la Cumbre de las Américas, porque para ella es más importante apoyar a Maduro y a Cuba que al mundo libre. Es muy preocupante y creo que Estados Unidos debe estar debe saberlo” Lilly Téllez, senadora por el PAN

En su conversación, Lilly Téllez señaló a Claudia Sheinbaum por presuntamente dar “prioridad a la relación con Cuba y Venezuela” arriesgando la economía de los mexicanos.

Y es que de esta manera estaría arriesgando su relación con Estados Unidos.

“Sheinbaum arriesga la economía de los mexicanos por sostener su alianza con los dictadores narcoterroristas” Lilly Téllez, senadora por el PAN

Con la aprobación de las nuevas reformas, Lilly Téllez advirtió que México se encamina a un sistema “más parecido al de Rusia, al de Venezuela, al de Cuba” y lejos de la democracia.