Revelan que las notarías de Adán Augusto López habrían otorgado millones de pesos a empresas de amigos y clientes en Tabasco.

El senador de Morena Adán Augusto López se encuentra bajo investigación por presuntamente haber beneficiado a sus allegados con contratos millonarios.

El nombre de Adán Augusto López se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que las investigaciones en su contra se han centrado en su circulo más cercano: familiares, socios y amigos.

Y es que se descubrió que durante su tiempo como gobernador de Tabasco otorgó millones de presos a empresas de amigos y clientes.

El medio el País reportó que Adán Augusto López otorgó contratos por 592 millones de pesos a una red de compañías que habían usado durante más de una década los servicios de su notaría y la de su hermano Melchor.

Pese a que en los diferentes proyectos se presentaron varias propuestas, empresas de amigos y clientes terminaron ganando todas, pese a que había ofertas más bajas.

Incluso algunas empresas con experiencias en contratos públicos habrían quedado fuera de los proyectos y ni una sola vez lograron ser calificadas como solventes.

El País señaló que el Centro Global Anticorrupción en Infraestructura, una red internacional de organizaciones independientes que promueve medidas anticorrupción para el sector de infraestructura, consideró como sospechosas este tipo de prácticas.

Adán Augusto López fue gobernador de Tabasco entre enero de 2019 hasta agosto de 2021.

Adán Augusto López, senador. (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Estas habrían sido las empresas beneficiadas por Adán Augusto López en Tabasco

De acuerdo con la investigación realizada por el País, las empresas beneficiadas por Adán Augusto López fueron:

Constructora Santandreu, propiedad de su amigo de juventud y cliente Manuel Santandreu, recibió 477 millones de pesos en cinco licitaciones públicas diferentes como:

El distribuidor vial de Avenida Universidad en Villahermosa

Manuel Santandreu también es socio en otras empresas de Humberto Bermúdez Requena, hermano del exsecretario de Seguridad de Tabasco de López Hernández, Hernán Bermúdez Requena.

CM del Golfo , pertenece a José Rubén Ferrer del Río, también cliente de la notaría de los López Hernández de 2005 a 2013, recibió 115 millones de pesos.

, pertenece a José Rubén Ferrer del Río, también cliente de la notaría de los López Hernández de 2005 a 2013, recibió 115 millones de pesos. Tabasco Casa, su accionista principal y representante es Carlos Jesús Santandreu, hermano de Manuel.

Lo que llama la atención es que la Constructora Santandreu llevaba años sin contratos de obra pública estatal relevantes, hasta que llegó Adán Augusto López.

Cabe señalar que el proyecto distribuidor vial de Avenida Universidad en Villahermosa recibió varias críticas por los retrasos y sobrecostos.

Y es que se aseguró que el proyecto se terminaría en dos años con un costo de 526 millones de pesos y mejoraría el tráfico en la ciudad.

Sin embargo, se inauguró completa en 2024 con un precio final de 670 millones de pesos, es decir un sobre costo del 20%.

Además de lo que se vivió con este proyecto al tener problemas constructivos derivados de una mala planeación y ejecución, la Constructora Santandreu siguió ganando todos los contratos importantes.