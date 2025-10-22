Marshall S. Billingslea, ex funcionario de Donald Trump, acusó al presidente Nicolás Maduro de financiar campañas en México y Colombia con dinero presuntamente irregular.

Durante una participación en el Senado de Estados Unidos, Marshall S. Billingslea aseguró que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, financió campañas en México y Colombia.

Nicolas Maduro, presidente de Venezuela (Miguel Gutiérrez / EFE / (EPA) EFE)

Maduro financió campaña de Gustavo Petro y partidos de México, asegura ex funcionario de Trump

El ex subsecretario del Tesoro para la Financiación del Terrorismo, Marshall S. Billingslea, denunció que Nicolás Maduro ha financiado campañas en México y Colombia.

Según lo dicho por el político, Nicolás Maduro apoyó con dinero irregular la campaña de Gustavo Petro, en Colombia, y algunas otras de México, aunque no especificó de quién.

Marshall S. Billingslea dijo que el narcogobierno de Nicolás Maduro habría ayudado a financiar campañas “socialistas” y aseguró que ese dinero de “subversión” se agotará.

Asimismo, Marshall S. Billingslea señaló al presidente Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles y de colaborar con grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).