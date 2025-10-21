La consejera presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez, denunció que trabajadores de la institución sufrieron presiones para retirar el comunicado sobre el caso Adán Augusto López Hernández.

Esto ante la solicitud del Sistema Nacional Anticorrupción para que el senador por Morena esclarezca las incongruencias en sus declaraciones patrimoniales.

En entrevista para Azucena Uresti, Vania Pérez señaló a Patricia Talavera, consejera del mismo sistema, como la responsable de la censura a la solicitud, al solicitar que el comunicado se bajara de redes sociales.

Consejera del Sistema Nacional Anticorrupción presionó a trabajadores para bajar comunicado sobre caso Adán Augusto López

De acuerdo con la presidenta Vania Pérez, la consejera Talavera no quiso firmar el comunicado donde se pedía transparencia a López Hernández.

Asimismo, señaló que fue ella quién presionó a los trabajadores para que bajaran el comunicado de las redes sociales del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

“Siempre en el CPC cualquier cualquiera de los tres integrantes puede subir, tiene la libertad de subir ahí eventos, posicionamientos, lo que tenga que ver con su trabajo. Sin embargo, (Patricia Talavera) pidió expresamente que se bajara… le habló a nuestro equipo y le dijo que esto tenía que ver con una llamada que le habían hecho del Senado” Vania Pérez, consejera presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción

De acuerdo con Pérez, Talavera estuvo presionando a los trabajadores para que bajaran el comunicado del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, no fue cosa de una vez, pues “lo hace cotidianamente con palabras anti altisonantes”.

Además, señaló que ella no autorizó bajar la publicación; sin embargo, lo subió a sus redes sociales y hasta el momento no ha recibido ninguna llamada de la Cámara de Senadores como supuestamente lo hizo su compañera.

Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción denuncia falta de participación de consejeros en caso Adán Augusto López

Por otra parte, la consejera presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción denunció que varios de sus compañeros no quisieron participar del comunicación por el caso Adán Augusto López como los representantes de:

Durango

Chihuahua

Asimismo, calificó como preocupante que los consejeros no quieran ser relacionados con una solicitud que corresponde a las funciones de la institución.

Sin embargo, resaltó que continuarán con la solicitud de transparencia del órgano de control de la Cámara de Senadores.

Así como buscar cruzar la investigación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Investigación Tributaria (UIF).