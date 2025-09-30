La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez lanzó una advertencia durante su comparecencia en el Senado: habrá varios procesados por huachicol fiscal.

“Hay un hecho ineludible, las personas que están detenidas por huachicol fiscal, fue una investigación del propio Gobierno de México”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

A inicios de septiembre, el gobierno federal dio a conocer una red dedicada al huachicol fiscal en la que estaban involucrados elementos de la Secretaría de Marina, como los sobrinos de su ex titular, Rafael Ojeda.

Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que siguen las investigaciones para aprehender a otros responsables del huachicoleo fiscal, como los hermanos Farías Laguna.

Rosa Icela Rodríguez lanza advertencia a responsables de huachicol fiscal: “Van a ser procesados”

Durante su comparecencia en el Senado, Rosa Icela Rodríguez aseveró que la investigación en el tema de huachicol fiscal no se ha terminado y las personas responsables serán procesadas de manera inmediata.

Ya que la investigación contra las personas involucradas en el huachicol fiscal fue una iniciativa del Gobierno Federal, por lo que todos los detenidos serán castigados como corresponde.

Por lo mismo, aseguró que el compromiso de cero impunidad y corrupción no se trata de un slogan y es un hecho, ya que el Gobierno de México no pacta con criminales y se hacen las denuncias correspondientes.

“En el Gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos, ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos: Cero Corrupción y Cero Impunidad”. Rosa Icela Rodríguez comparece ante el Senado

Rosa Icela Rodríguez también citó las palabras del titular de Semar, Raymundo Morales, sobre que el “golpe de timón” a los implicados del huachicol fiscal se dio desde su institución.

La cual, trabaja en colaboración con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera para dar con empresas y particulares vinculados al huachicol fiscal.