La Ley Federal de Derechos fue aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados la tarde de este martes 13 de octubre, con una mayoría de 339 votos.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, legisladores entablaron un debate debido a se señaló la creación de nuevos impuestos que podrían encarecer la entrada de turistas.

Tras la aprobación de la Ley Federal de Derechos, esta entrará en vigor el 1 de enero de 2027, como corresponde a las propuestas del Paquete Económico del próximo año.

Ley Federal de Derechos es aprobada en la Cámara de Diputados en lo general y lo particular

Tras más de siete horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó con 329 votos a favor en lo general y 339 en lo particular, la Ley General de Derechos.

#AlMomento | Las y los diputados aprueban en lo general el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. pic.twitter.com/XoJ4nsnAET — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 13, 2026

El dictamen de la Ley General de Derechos también recibió 117 votos en contra en lo general —y dos abstenciones— así como 113 desacuerdos en lo particular.

En el Pleno de la Cámara de Diputados se escucharon diversos cuestionamientos, en específico por los impuestos a extranjeros, en medio de la baja turística como se vio en Cancún.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, señaló al respecto que la Ley Federal de Derechos también ignora otras cuestiones, como las necesidades de los visitantes.

Al respecto, el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, aseguró que no se trata de una actualización indiscriminada de cuotas.

Ley Federal de Derechos: qué sigue tras su aprobación en la Cámara de Diputados

Tras la aprobación de la Ley Federal de Derechos en la Cámara de Diputados, el dictamen pasará al Senado para su análisis y eventual votación, que de modificarse podría regresar al Congreso.

En caso de aprobarse, el dictamen se publicará en el Diario Oficial de la Federación, con entrada en vigor el 1 de enero del 2027, como parte del Paquete Económico.

La Ley Federal de Derechos busca actualizar las cuotas gubernamentales, como el aumento de cobros a visitantes extranjeros, de 983 a mil 334 pesos, mientras que las visas se homologarían.