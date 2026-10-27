El Senado de la República aprobó en lo general y en los artículos no reservados el dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos para 2027.
Con 79 votos a favor y 34 en contra durante la sesión plenaria, la medida avanzó a la discusión de las reservas presentadas por legisladores.
Ley Federal de Derechos podría alcanzar recaudación de 177 mil 185.9 millones de pesos
Para el ejercicio fiscal 2027, se prevé que la recaudación derivada de la Ley Federal de Derechos alcance los 177 mil 185.9 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda.
Durante su discusión este martes, el presidente de esa Comisión, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó que esta reforma tiene el objetivo de actualizar las cuotas de determinados servicios del Estado.
El principio que sustenta estas modificaciones -dijo-, es que los derechos por servicios deben guardar una relación razonable con los costos que implica su prestación, como en los servicios migratorios, relacionados con el agua, la sanidad y protección ambiental.
En la misma sesión se debatieron sin cambios los tres dictámenes que integran la parte de ingresos del Paquete Económico 2027:
- Ley de Ingresos de la Federación 2027: Proyecta obtener recursos por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos para el ejercicio fiscal
- Reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR): Modifica disposiciones como el aumento del límite de ingresos para personas morales
- Reformas a la Ley Federal de Derechos: Actualiza diversos cobros, tasas y contribuciones por el uso de bienes de dominio público de la nación
¿Qué cambia con la Ley Federal de Derechos 2027?
La Ley Federal de Derechos que forma parte del paquete económico 2027 contempla principalmente los siguientes cambios:
- Aumento del 66% en visas ordinarias (quedando en mil 639.80 pesos)
- Aumento de 10% a las cuotas que pagan las aeronaves por el uso del espacio aéreo
- Aumento de 35% al derecho para visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas
- Aumento de 16% a los derechos de inscripción, inspección y vigilancia a cargo de la CNBV
- Aumento de 1.25% a 3% en la tasa ferroviaria para concesionarios con más de 15 años de operación
- Alza cercana a los derechos forestales, de vida silvestre y de prevención de la contaminación
- Algunos derechos por el uso del espectro radioeléctrico se reducirían 12% en determinados sectores
- Más de 53 museos y zonas arqueológicas quedarían exentos del cobro de derechos durante 2027
- Incremento de 29 servicios a cargo de la Cofepris