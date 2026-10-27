El Senado de la República aprobó en lo general y en los artículos no reservados el dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos para 2027.

Con 79 votos a favor y 34 en contra durante la sesión plenaria, la medida avanzó a la discusión de las reservas presentadas por legisladores.

Ley Federal de Derechos 2027 (Captura de pantalla)

Ley Federal de Derechos podría alcanzar recaudación de 177 mil 185.9 millones de pesos

Para el ejercicio fiscal 2027, se prevé que la recaudación derivada de la Ley Federal de Derechos alcance los 177 mil 185.9 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda.

Durante su discusión este martes, el presidente de esa Comisión, Miguel Ángel Yunes Márquez, explicó que esta reforma tiene el objetivo de actualizar las cuotas de determinados servicios del Estado.

El principio que sustenta estas modificaciones -dijo-, es que los derechos por servicios deben guardar una relación razonable con los costos que implica su prestación, como en los servicios migratorios, relacionados con el agua, la sanidad y protección ambiental.

En la misma sesión se debatieron sin cambios los tres dictámenes que integran la parte de ingresos del Paquete Económico 2027:

Ley de Ingresos de la Federación 2027: Proyecta obtener recursos por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos para el ejercicio fiscal

Reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR): Modifica disposiciones como el aumento del límite de ingresos para personas morales

Reformas a la Ley Federal de Derechos: Actualiza diversos cobros, tasas y contribuciones por el uso de bienes de dominio público de la nación

¿Qué cambia con la Ley Federal de Derechos 2027?

La Ley Federal de Derechos que forma parte del paquete económico 2027 contempla principalmente los siguientes cambios: