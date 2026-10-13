El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que votará en contra del alza de 60% al Derecho de No Residente (DNR) que se propone aplicar a los extranjeros en 2027, debido a su posible impacto en el turismo.

Desde Quintana Roo, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, calificó este aumento como una decisión que perjudicará al turismo, que es una actividad fundamental para la economía de la entidad.

Jorge Romero anuncia voto del PAN contra el alza al DNR por impacto al turismo

Jorge Romero adelantó que el PAN mantendrá su rechazo al alza del 60% al DNR, que se propuso en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2027 y que está próximo a discutirse en la Cámara de Diputados.

Jorge Romero anuncia voto del PAN contra el alza al DNR por impacto al turismo (Jorge Romero/ Facebook)

Asimismo, el dirigente del PAN señaló que este aumento tendrá un impacto negativo para el sector del turismo:

Aumentar más del 60% el DNR a las personas que entran a nuestro país será un duro golpe para el sector turístico. Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

Por su parte, Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, aseguró que la necesidad de obtener más ingresos con el alza del 60% al DNR responde al incremento de la deuda pública.

Ante este panorama, se propuso que el PAN impulse una distribución de los recursos recaudados para beneficiar a los municipios turísticos y fortalecer la promoción de México como destino internacional.

Durante el encuentro, el empresario Abelardo Vara Rivera aseguró que el sector atraviesa una situación crítica y atribuyó al gobierno la responsabilidad de la caída del 80% del turismo en Quintana Roo.

PAN votará contra el alza de 60% al DNR en 2027 por su impacto en el turismo (@AccionNacional)