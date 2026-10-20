Aumento al DNR (Derecho de No Residente) planteado en el Paquete Económico 2027, podría tener un efecto negativo y provocar la pérdida de competitividad turística en México, advierten hoteleros.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, así como el Consejo Coordinador Empresarial, se pronunciaron sobre la reforma de la Ley Federal de Derechos, por lo que solicitan al Senado replantear el aumento.

Apuntan también el aumento de los derechos por uso del espacio aéreo mexicano, señalado igualmente por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Aumento al DNR: hoteleros del Caribe advierten pérdida de competitividad turístico en México

Mediante comunicado, el consejo de empresarios y hoteleros del Caribe solicitaron apoyo ante el impacto que tendría el aumento al DNR a todo el turismo de la zona.

Los hoteleros explicaron que la minuta aprobada por la Cámara de Diputados con un aumento al DNR del 17.8%, disminuiría la visita de extranjeros, lo que impactará diversos sectores.

Aumento al DNR: hoteleros advierten pérdida de competitividad turística en México (Alicia Salgado vía X)

Asimismo, el consejo de hoteleros está en desacuerdo por la distribución que la Ley Federal de Derechos, ya que lo recaudado con el aumento al DNR no sería a la promoción turística.

Por lo que solicitaron al Senado que planteen los efectos que tendrá el aumento al DNR en la competitividad turística durante su discusión en el Pleno y en comisiones.

Pero que también, se mantenga una reunión con hoteleros y empresarios y se de una asignación de recursos para la promoción turística de manera permanente.

Aumento al DNR: alza en uso de espacio aéreo también afectaría el turismo en México

Los hoteleros también advirtieron que al aumento al DNR se sumarían otros incrementos, como el tipo de cambio y los costos de viaje, así como el incremento del 10% al uso del espacio aéreo mexicano.

Aumento al DNR: alza en uso de espacio aéreo también afectaría el turismo en México (Cortesía)

Por ello, ALTA también se pronunció en contra del aumento del DNR, ya que el director general, Peter Cerdá, criticó que se recurra a la aviación para la recaudación de impuestos en vez de facilitar el transporte.

Asimismo, advirtió que los turistas se verían impulsados a elegir otro destino, sector que se ha visto afectado ya que desde 2024 se habido un descenso en la visita extranjera.