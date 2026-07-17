Desde marzo de 2018, el ingeniero geofísico Arturo Iglesias Mendoza asumió la jefatura del Servicio Sismológico Nacional, sucediendo a la doctora Xyoli Pérez Campos.

Investigador titular A del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II y cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional.

Ha dirigido el Instituto de Geofísica, presidido la Unión Geofísica Mexicana y publicado 29 artículos en revistas indexadas, consolidándose como referente en el estudio de la sismicidad en México.

Arturo Iglesias Mendoza (UNAM)

¿Quién es Arturo Iglesias Mendoza?

Desde marzo de 2018, el Ingeniero Geofísico, Arturo Iglesias Mendoza, asumió el cargo de jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN) sucediendo en el puesto a la doctora Xyoli Pérez Campos.

¿Qué edad tiene Arturo Iglesias Mendoza?

Arturo Iglesias Mendoza nació en 1972 por lo que tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Arturo Iglesias Mendoza?

Arturo Iglesias Mendoza está casado; sin embargo, se desconoce el nombre de su cónyuge.

¿Qué signo zodiacal es Arturo Iglesias Mendoza?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Arturo Iglesias Mendoza y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Arturo Iglesias Mendoza?

La información sobre la vida personal de Arturo Iglesias Mendoza no es de dominio público por lo que se desconoce esta información.

¿Qué estudió Arturo Iglesias Mendoza?

Arturo Iglesias Mendoza tiene una Ingeniería Geofísica por la Facultad de Ingeniería, UNAM.

tiene una Ingeniería Geofísica por la Facultad de Ingeniería, UNAM. Una Maestría en Sismología

Un Posgrado en Ciencias de la Tierra por UNAM

Realizó estancias posdoctorales en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional y en el California Institute of Technology (Caltech) en Pasadena, California, Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Arturo Iglesias Mendoza?