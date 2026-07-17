Desde marzo de 2018, el ingeniero geofísico Arturo Iglesias Mendoza asumió la jefatura del Servicio Sismológico Nacional, sucediendo a la doctora Xyoli Pérez Campos.
Investigador titular A del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II y cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional.
Ha dirigido el Instituto de Geofísica, presidido la Unión Geofísica Mexicana y publicado 29 artículos en revistas indexadas, consolidándose como referente en el estudio de la sismicidad en México.
¿Quién es Arturo Iglesias Mendoza?
Desde marzo de 2018, el Ingeniero Geofísico, Arturo Iglesias Mendoza, asumió el cargo de jefe del Servicio Sismológico Nacional (SSN) sucediendo en el puesto a la doctora Xyoli Pérez Campos.
¿Qué edad tiene Arturo Iglesias Mendoza?
Arturo Iglesias Mendoza nació en 1972 por lo que tiene 54 años de edad.
¿Quién es la esposa de Arturo Iglesias Mendoza?
Arturo Iglesias Mendoza está casado; sin embargo, se desconoce el nombre de su cónyuge.
¿Qué signo zodiacal es Arturo Iglesias Mendoza?
Se desconoce la fecha de nacimiento de Arturo Iglesias Mendoza y, por tanto, su signo zodiacal.
¿Cuántos hijos tiene Arturo Iglesias Mendoza?
La información sobre la vida personal de Arturo Iglesias Mendoza no es de dominio público por lo que se desconoce esta información.
¿Qué estudió Arturo Iglesias Mendoza?
- Arturo Iglesias Mendoza tiene una Ingeniería Geofísica por la Facultad de Ingeniería, UNAM.
- Una Maestría en Sismología
- Un Posgrado en Ciencias de la Tierra por UNAM
- Realizó estancias posdoctorales en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional y en el California Institute of Technology (Caltech) en Pasadena, California, Estados Unidos.
¿En qué ha trabajado Arturo Iglesias Mendoza?
- Arturo Iglesias Mendoza es investigador titular A, adscrito al Departamento de Sismología del IGf.
- Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con nivel II, y PRIDE C.
- Integrante de las uniones geofísicas Americana y Mexicana, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y la Unión de Geocientífic
- os de Europa.
- Ejerció como director de este Instituto de Geofísica de la UNAM durante el periodo de 2013 a 2017.
- Se ha desempeñado como Jefe del Departamento de Sismología de la UNAM.
- Fue profesor de la FI y en el Posgrado en Ciencias de la Tierra.
- Fungió como presidente de la Unión Geofísica Mexicana (UGM).
- Tiene 29 artículos publicados en revistas indexadas.