Carol Antonio Altamirano es uno de los legisladores de Morena con mayor experiencia en materia presupuestal y fiscal dentro de la Cámara de Diputados.

Originario de Oaxaca y actual presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ha cobrado relevancia por encabezar la discusión de temas clave del Paquete Económico y propuestas tributarias de alcance nacional.

Con una trayectoria que incluye cargos municipales, estatales y federales, el diputado ha participado en la construcción de la agenda económica impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Carol Antonio Altamirano, diputado federal por Morena (@carol_antonio_altamirano / Instagram )

¿Quién es Carol Antonio Altamirano, diputado federal por Morena?

Carol Antonio Altamirano es un abogado y político mexicano, originario de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, que nació el 13 de diciembre de 1963.

Actualmente es miembro del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), desempeñándose como diputado federal de mayoría relativa por el Distrito 5 de Oaxaca (con cabecera en Salina Cruz).

Y como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados.

A lo largo de su carrera ha tenido cercanía con figuras como Manuel Camacho Solís y Marcelo Ebrard, y en la actualidad se le asocia operativamente con el grupo legislativo de Ricardo Monreal.

¿Cuántos años tiene Carol Antonio Altamirano, diputado federal por Morena?

Carol Antonio Altamirano tiene 62 años de edad.

¿Quién es la esposa de Carol Antonio Altamirano, diputado federal por Morena?

Carol Antonio Altamirano mantiene una vida privada alejada de los reflectores por lo que se desconoce si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Carol Antonio Altamirano, diputado federal por Morena?

Carol Antonio Altamirano es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Carol Antonio Altamirano, diputado federal por Morena?

No hay información pública acerca de si Carol Antonio Altamirano tiene hijos.

Carol Antonio Altamirano, diputado federal por Morena (@carol_antonio_altamirano / Instagram )

¿Qué estudió Carol Antonio Altamirano, diputado federal por Morena?

Carol Antonio Altamirano es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), institución donde también cursó una especialidad en Derecho Laboral y de Seguridad Social y donde participó de joven como consejero estudiantil.

¿En qué ha trabajado Carol Antonio Altamirano, diputado federal por Morena?

En el inicio de su carrera profesional, Carol Antonio Altamirano fue abogado postulante en un despacho jurídico privado entre 1987 y 1989.

En 1991 ocupó el cargo de subdirector de Relaciones Laborales en la Secretaría de la Reforma Agraria.

Carol Antonio Altamirano inició su trayectoria en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dentro de la corriente Democracia 2000.

Posteriormente se incorporó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde militó hasta el año 2018. En esta fuerza política alcanzó cargos directivos de relevancia, incluyendo la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Oaxaca entre 2015 y 2016.

Durante su periodo en el PRD, llegó a ser registrado de forma externa como candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) en una coalición, regresando a la bancada del PRD tras ganar la elección.

En marzo de 2018, formalizó su renuncia al PRD para sumarse a Morena y apoyar abiertamente la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, se ha consolidado dentro de este movimiento político en la región del Istmo de Tehuantepec.

Carol Antonio Altamirano cuenta con una amplia experiencia tanto en el ámbito municipal como en el legislativo, tanto a nivel estatal como federal:

Presidente Municipal: Se desempeñó como alcalde de su natal Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, en el periodo de 2008 a 2010.

Diputado Local (en dos ocasiones): Representó a su distrito en el Congreso del Estado de Oaxaca en las legislaturas LXI (2010-2012) y LXIII (2016-2018), fungiendo en ambos periodos como coordinador del grupo parlamentario del PRD.

Diputado Federal (en cuatro ocasiones): Ha sido electo para la Cámara de Diputados en San Lázaro en cuatro legislaturas distintas: la LXII (2012-2015), la LXIV (2018-2021), la LXV (2021-2024) y la actual LXVI (2024-2027)

En septiembre de 2025, la bancada de Morena lo designó de manera unánime como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en relevo de Carlos Ulloa.

Desde esta posición, su prioridad legislativa es respaldar la política económica de la presidenta Claudia Sheinbaum y colaborar de cerca con la Secretaría de Hacienda.

Altamirano se ha pronunciado a favor de conducir la discusión del Paquete Económico con responsabilidad fiscal, asegurando recursos para programas sociales e infraestructura clave en el sur del país (como el Corredor Interoceánico y carreteras en Oaxaca), y buscando un debate ordenado y respetuoso que evite la descalificación estéril con los grupos de oposición.