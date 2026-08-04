Durante la conferencia mañanera de este martes 4 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio respuesta al dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno tras sus críticas al INE, acusando la mandataria de existir “mucha hipocresía”.

“Mucha hipocresía en la derecha, increíble, imagínense, que diría don Jesús Silva Herzog de que el PRI es la derecha en México, o muchos otros”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pues Sheinbaum recordó cómo es que Alito Moreno se amparó para que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores no hablara de él.

“Qué hizo él cuando Layla Sansores, en su programa Martes del Jaguar denunció todas las anomalías que encontró, qué hizo él, se amparó para que Layla no pudiera hablar de él”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Mientras que ahora Alito Moreno acusa de censura al INE, tras la prohibición de llamar “narcopartido”, “narcogobierno” al considerarlos calumniosos o sin sustento fáctico.

“Ahora él dice mentiras, el INE le dice ‘usted es un funcionario y es líder de un partido y no puede estar emitiendo estos anuncios, porque no está en el código electoral’, entonces dice ‘hay censura’ y luego él... hay mucha hipocresía en la derecha”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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