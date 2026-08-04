Claudia Sheinbaum proyectó en la Mañanera del Pueblo de este 4 de agosto un fragmento de un debate en el que el periodista Sergio Sarmiento reconoce que existen casos en los que los medios “mienten deliberadamente”; es decir que difunden información falsa de manera intencional.

“Es el que ayer sacó un artñiculo ahí en Reforma que reconoce públicamente que miente deliberadamente.”

La presidenta Sheinbaum recuperó la frase “Yo sí creo que se miente deliberadamente” para señalar la ironía de la postura actual de Sergio Sarmiento.

Pues durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aludió a los lineamientos para proteger a las audiencias que buscan garantizar información oportuna, veraz y distinguir claramente entre opinión y noticia y recordó que Sergio Sarmiento ahora se opone a esas medidas, pese a haber admitido en el pasado la existencia de mentiras deliberadas en los medios.

Sheinbaum proyecta video de Sergio Sarmiento: “Se miente deliberadamente” en los medios

Claudia Sheinbaum proyectó en su conferencia matutina un debate antiguo donde el periodista Sergio Sarmiento reconoce que los medios difunden información falsa de forma intencional en algunos casos.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria recordó un fragmento antiguo en el que Sarmiento y otros comunicadores admitían que “se miente deliberadamente en algunas ocasiones”.

“Este es un debate que viene de hace tiempo, bueno primero es esta apertura con la que Sarmiento dice ‘los medios mentimos deliberadamente, mentimos deliberadamente los medios’, que es bastante demoledor. Desde entonces se discute qué hacer para que la audiencia, para que el pueblo, para quien escucha, para la ciudadanía pueda tener un criterio, decir qué es verdad y qué es falso; es es opinión y qué es noticia.” Claudia Sheinbaum

Ante esto, Sheinbaum contrastó esa postura con la oposición actual del columnista a los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Esos lineamientos, actualmente en consulta pública, obligan a radio y televisión a distinguir entre noticia y opinión, a no difundir información falsa o descontextualizada y a contar con códigos de ética y defensores de audiencias.

Durante la conferencia y tras exhibir la postura de Sergio Sarmiento hace 26 años, Claudia Sheinbaum reflexionó sobre la inconsistencia: el mismo periodista que en su momento aceptó que se miente a propósito hoy cuestiona regulaciones orientadas a proteger a las audiencias e incluso cuestionó la hipocresía con respecto a los programas sociales, siendo que el periodista es beneficiario de ello:

“Él fue por su tarjeta de Bienestar, yo lo vi en las redes sociales, nadie me lo informó, de la pensión. Bueno, si no estas de acuerdo con los programas sociales, ¿por qué vas a pedir tu programa? Ahí hay mucha hipocresía, lo siento pero es muy hipócrita.” Claudia Sheinbaum

Con el video como evidencia, Sheinbaum enfatizó la necesidad de transparencia y de que los ciudadanos puedan identificar con claridad qué es información y qué es comentario.

La proyección de las declaraciones de Sergio Sarmiento generó reacción inmediata en redes, donde usuarios compartieron el momento y contrastaron las declaraciones antiguas del periodista con su crítica reciente; el episodio se enmarca en la defensa del gobierno de mecanismos que prioricen la veracidad frente a la desinformación.