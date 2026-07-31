José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aclaró las funciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en el nuevo modelo de derechos de las audiencias.

Ante las preocupaciones del sector sobre la intervención de las autoridades en la regulación de los medios, José Merino enfatizó que la función de la CRT es limitada y no busca ser un instrumento de control o censura.

José Merino aclara funciones de la CRT en derechos de las audiencias

En entrevista con López-Dóriga, José Merino señaló que la mayor parte del nuevo modelo de regulación ocurre entre la audiencia y el medio; la CRT solo interviene cuando el ciudadano siente que sus derechos fueron violados.

José Antonio Peña Merino rechaza espionaje y censura por Ley de Telecomunicaciones (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

José Merino detalló que los nuevos lineamientos para la defensa de los derechos de las audiencias se centran en un modelo autorregulatorio mediante la designación de un defensor de las audiencias y un código de ética.

Lo que hace la CRT es revisar la denuncia y, si tras analizar la queja concluye que el ciudadano tiene razón, puede emitir una recomendación al defensor de las audiencias y al medio sobre el caso.

El funcionario subrayó que la CRT no decretará qué es verdad o mentira, sino que validará si los medios siguieron sus propios protocolos éticos para confirmar la información al momento de difundirla.

Actualmente, la CRT es la encargada de recibir opiniones y sugerencias de ciudadanos y concesionarios sobre estos lineamientos a través de su portal oficial, proceso que estará abierto hasta el 21 de agosto.