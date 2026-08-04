Luisa Alcalde explicó que los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) buscan garantizar que las audiencias distingan entre información, opinión y publicidad en televisión.

Las medidas incluyen recursos visuales y distintivos como la letra “P” para identificar espacios comercializados, se detalló en la mañanera del 4 de agosto de 2026.

La titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia rechazó que se trate de censura y aseguró que el objetivo es fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información clara y confiable.

Luis Alcalde explicó lineamientos para Televisión

Luisa Alcalde explicó que los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) plantean que las concesionarias de televisión informen a la audiencia cuándo un contenido corresponde a opinión o a publicidad.

Durante la mañanera del pueblo del 4 de agosto de 2026, detalló que estas medidas buscan dar mayor claridad a las audiencias y negó que representen un mecanismo de censura.

“Cuando va a iniciar el programa habrá una pleca que diga: ‘En este programa habrá noticias y opiniones’, eso es todo. Al inicio y al final del programa, no en medio del programa, para no caer en ese absurdo que han venido estableciendo” Luisa Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia

Luisa Alcalde explicó que estos lineamientos pretenden que la audiencia pueda distinguir fácilmente cuándo un conductor expresa una opinión y cuándo se presenta información noticiosa.

Asimismo, rechazó que las nuevas reglas tengan fines de censura y afirmó que únicamente buscan fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información clara.

“Se trata de mecanismos para que quien esté escuchando o viendo sepa que no se limita a contenido noticioso, sino que en ese programa también están expresadas las opiniones de quien conduce. De eso tratan los lineamientos; esto está muy alejado de una intención de censura” Luisa Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia

¿Cómo se diferenciará la opinión de la información en televisión?

De acuerdo con Luisa Alcalde, los nuevos lineamientos aplicarán para la televisión abierta, la televisión de paga y los contenidos de las programadoras.

Entre las medidas destacan:

Recursos visuales, como plecas, cortinillas o mensajes en pantalla, para informar que un programa contiene tanto noticias como opiniones.

Temporalidad definida, ya que estos avisos deberán aparecer únicamente al inicio y al final del programa, sin interrumpir constantemente la transmisión.

La letra “P” identificará la publicidad en televisión, aclara Luisa Alcalde

Los lineamientos también contemplan medidas para que la audiencia pueda identificar con claridad cuándo un contenido corresponde a publicidad o espacios comercializados.

Luisa Alcalde explicó que deberá colocarse una placa con la letra “P”, de publicidad, al inicio y al final de cada espacio comercializado.

“Una ‘P’, una plaquita con la letra ‘P’ de publicidad. Este símbolo se incluirá al inicio y al final del espacio comercializado, eso es todo. Ni se va a parar el conductor a detener su programa. Así, cuando yo estoy viendo el programa, puedo saber que ese canal está recibiendo recursos económicos para publicitar un producto y distinguir que se trata de un comercial” Luisa Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia

La funcionaria precisó que este distintivo aparecerá únicamente al inicio y al final del contenido publicitario, sin afectar el desarrollo normal de los programas.

Además, al concluir la transmisión deberá mostrarse el mensaje: “Este programa contó con espacios comercializados y/o patrocinados”.

Finalmente, Luisa Alcalde sostuvo que estas disposiciones buscan proteger el derecho de las audiencias a reconocer cuándo un contenido es información periodística y cuándo se trata de publicidad.