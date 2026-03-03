Por reforma electoral, PVEM se deslinda de declaraciones hechas a título personal por legisladores

Ante la entrega de la reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Cámara de Diputados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se deslindó de las declaraciones realizadas a título personal por algunos integrantes de su bancada.

En un breve comunicado, el PVEM aclaró que las opiniones emitidas por ciertos legisladores no representan la postura oficial del partido respecto a la iniciativa de reforma electoral.

El partido subrayó que fijará una posición institucional una vez que conozca a detalle el contenido del proyecto enviado por el Ejecutivo federal.

PVEM marcará postura oficial tras analizar la reforma electoral

El posicionamiento fue difundido en redes sociales por Karen Castrejón Trujillo, presidenta nacional del PVEM, quien informó que será la dirigencia nacional y el Comité Ejecutivo Nacional quienes emitan el pronunciamiento oficial, una vez que la iniciativa sea evaluada.

El deslinde ocurre luego de que el senador Manuel Velasco declarara que su partido respaldaba en un 95% la propuesta de reforma electoral enviada por el Ejecutivo federal, además de las declaraciones de Luis Melgar, senador en contra de la iniciativa, posturas que ahora el instituto político calificó como personal.

Reforma electoral de Sheinbaum genera diferencias con aliados

Cabe recordar que el PVEM y el Partido del Trabajo (PT), aliados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), han mostrado diferencias en torno al contenido de la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo.

En días recientes, las fuerzas políticas han sostenido mesas de diálogo sin lograr consenso, especialmente en dos puntos clave:

La eliminación de las listas de representación proporcional

La reducción de los recursos públicos a los partidos políticos

Ambos temas han generado controversia no solo entre los aliados del oficialismo, sino también entre los partidos de oposición, que han expresado una postura firme en contra de dichos cambios.

PVEM promete análisis “responsable” de la iniciativa

Aunque hasta ahora no se ha dado a conocer el contenido final de la reforma electoral —que continúa en proceso de redacción y revisión por parte de la Comisión Presidencial— el PVEM reiteró su compromiso de realizar un análisis “responsable y detallado”.

Por el momento, el partido no ha manifestado una postura negativa explícita sobre los temas que han generado mayor debate dentro del sistema de partidos.