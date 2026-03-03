La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría ser presentada ante la Cámara de Diputados este martes 3 de marzo de 2026; sin embargo, antes de su entrega formal, se prevé una nueva reunión de Morena en Palacio Nacional.

Así lo reveló Ricardo Monreal, quien adelantó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sería convocado nuevamente la tarde de este 3 de marzo para revisar el proyecto definitivo.

Morena aún desconoce el proyecto final de la reforma electoral de Sheinbaum

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados reconoció que, hasta el momento, la bancada no conoce el contenido completo de la iniciativa.

“Creo que nos van a convocar por la tarde una vez más para ver el proyecto definitivo. Nosotros no lo conocemos. Aunque yo conozco algunas pinceladas o propuestas de redacción, formalmente no lo conocemos, sino hasta mañana u hoy en la noche que pudiera llegar” Ricardo Monreal, legislador de Morena

🚨‼️Los coordinadores de Morena serán convocados esta tarde nuevamente a Palacio Nacional, para revisar #ReformaElectoral, informa @RicardoMonrealA pic.twitter.com/a6XzarCSFc — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) March 3, 2026

Las declaraciones ocurren en medio de los ajustes de última hora a la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo, lo que ha generado expectativa dentro del grupo parlamentario.

¿Quiénes asistirían a la reunión en Palacio Nacional por la reforma electoral?

Aunque Monreal no detalló oficialmente la lista de asistentes, diversos reportes señalan que a la reunión en Palacio Nacional acudirían:

Integrantes de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, encabezada por Pablo Gómez

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien participó en los últimos cambios de redacción

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado

Se espera que durante este encuentro los legisladores puedan conocer de manera íntegra el contenido de la reforma electoral antes de su presentación oficial.

Reforma electoral podría llegar hoy 3 de marzo por la noche o mañana 4 de marzo

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal señaló que la iniciativa podría enviarse este mismo martes 3 de marzo por la noche o, a más tardar, el miércoles.

Además, explicó que, una vez que la reforma electoral llegue a los recintos legislativos, los diputados y senadores tendrán margen para analizarla y, en su caso, realizar modificaciones.

De acuerdo con el calendario legislativo, el Congreso tendría hasta el 31 de mayo para aprobar la reforma en ambas cámaras.