“Feliz feliciano”: Gerardo Fernández Noroña hizo una publicación de su tarjeta de la pensión Bienestar para Adultos Mayores ya que la acaba de recibir.

La pensión Bienestar para Adultos Mayores tuvo su registro abierto desde el 1 al 13 de diciembre, ya que los próximos pagos de 6 mil 424 pesos bimestrales serán hasta enero.

La publicación de Gerardo Fernández Noroña sobre su tarjeta de la pensión Bienestar

En sus redes sociales, Gerardo Fernández Noroña presumió que ya recibió su tarjeta de la pensión Bienestar de Adultos Mayores que sumará poco más de 6 mil pesos a sus ingresos.

En su publicación, el senador de Morena compartió una foto con su tarjeta del Bienestar, la cual ya habría llegado, sin mencionar cuándo la sometió a trámite.

Y es que el pasado marzo, Gerardo Fernández Noroña cumplió los 65 años, que es la edad mínima para ser acreedor del programa estipulado para que los adultos mayores tengan un ingreso mínimo.

Esto había sido señalado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien señaló que la pensión del Bienestar busca reducir la desigualdad y la pobreza así como el resto de programas sociales.

Derivado de esto, las críticas a Gerardo Fernández Noroña en su publicación de su tarjeta de la pensión del Bienestar se hicieron presentes.

Tarjeta de la pensión Bienestar: Cuánto tarda en llegar y qué se necesita para su entrega

La entrega de la tarjeta de la pensión Bienestar de Adultos Mayores u otros programas no es inmediata, como señala Gerardo Fernández Noroña en su publicación, ya que llega después de unos meses.

El tiempo que tarda en llegar la tarjeta de la pensión Bienestar varía desde un bimestre hasta dos y te informan de su entrega mediante mensaje SMS, por lo cual es primordial el número de teléfono.

Para la entrega de la tarjeta del Bienestar se necesita tanto el comprobante de registro que se lleva a cabo en los meses pares (como diciembre) así como la identificación oficial del beneficiario.

Entre los requisitos de la pensión Bienestar para Adultos Mayores, no se hace distinción en su entrega, sólo se necesita tener nacionalidad mexicana y cumplir con la edad mínima, 65 años.