Mikel Arriola deslindó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) de cualquier conflicto político por su visita a Ricardo Salinas Pliego.

Esto tras la visita del presidente de la FMF a Ricardo Salinas Pliego, a quien invitó al partido inaugural del 11 de junio.

Mikel Arriola señaló que la federación “no interviene en la política” y reiteró que se trató de una visita institucional por las transmisiones de los partidos.

Vista del Mikel Arriola a Salinas Pliego no fue política, aclara presidente de la FMF

Luego de la visita que realizó Mikel Arriola a Ricardo Salinas Pliego, un día antes del inicio del Mundial 2026, el presidente de la FMF aseguró que no se trató de un asunto político.

De acuerdo con Mikel Arriola, se trató de una visita institucional como representante de la FMF “derivada de las transmisiones de los partidos de fútbol” por parte de la televisora del empresario.

"Ayer visité al Señor Ricardo Salinas por ser mi función institucional. Al respecto aclaro que la representación que tiene en la FMF es derivada de las transmisiones de los partidos de fútbol. La FMF no interviene en la vida política del país" Mikel Arriola

Visita de Mikel Arriola a Salinas Pliego (Mikel Arriola/X)

Asimismo, resaltó que “la FMF no interviene en la vida política del país”, por lo que la visita no tuvo ninguna intención más allá de la relación comercial en medio del Mundial 2026.

Cabe señalar que Ricardo Salinas Pliego presumió una fotografía donde se le vio con dos playeras con el número 26, con la que compartió que fue invitado al partido inaugural.

Salinas Pliego comparte foto con Mikel Arriola y hace guiño electoral

Ricardo Salinas Pliego compartió una foto con su hijo, Benjamín Salinas y Mikel Arriola en su casa sosteniendo dos playeras personalizadas con el número 26.

El empresario compartió que durante la visita, el presidente de la FMF los invitó al partido inaugural del Mundial 2026 “en representación de los mexicanos trabajadores y de bien”.

Sin embargo, terminó su publicación con un guiño electoral, al afirmar que pediría que cambiaran el número de su playera del 26 al 30.

“Hoy me reuní en casa con @MikelArriolaP y mi hijo @SalinasBenjamin. Platicamos sobre la importancia de la iniciativa privada en el @fifaworldcup_es, y me invitó a asistir mañana al partido inaugural en representación de los mexicanos trabajadores y de bien. Nada más que voy a pedir el cambio de número por el #30" Ricardo Salinas Pliego