La Federación Mexicana de Fútbol respondió al llamado que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo desde la Mañanera del Pueblo.

Ya es oficial. La Federación Mexicana de Futbol, junto a la Liga MX y la Conade, unirán fuerzas para crear una cantera nacional.

Federación Mexicana de Futbol apoyará creación de escuelas de fútbol propuesta por Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum -de 63 años de edad- recordó su propuesta de crear más escuelas de fútbol en el país con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes tengan acceso a este deporte.

Así como se amplíen las posibilidades de descubrir nuevos y grandes talentos que en un futuro serán parte de la Selección Mexicana, petición que fue escuchada.

“Me llamó la Federación Mexicana de Futbol, y dijo: ‘Le entramos al reto’”, expresó. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Autoridades deportivas de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Conade asistieron la Mañanera del Pueblo para reafirmar su compromiso.

Previo a cederlas la palabra, la mandataria agradeció que su planteamiento este próximo a convertirse en una realidad.

“Están aquí todos los dueños, representantes de la Liga Mx y la Federación Mexicana de Futbol, vienen a presentar estar idea que planteamos para que se convierta en realidad. El jueves es la inauguración del Mundial y agradezco que haya habido receptividad en esta llamado que hice” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

El fútbol como una oportunidad de desarrollo para niños, niñas y jóvenes de México

Mikel Arriola, en representación de la Liga MX, así como de la Federación Mexicana de Futbol, asumió el compromiso de seguir impulsando esfuerzos para que el futbol sea una herramienta para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes de México.

En colaboración con la Conade, presentó el modelo que acompaña al futbolista desde los 5 años hasta el alto rendimiento y que forma parte de lo que llamó un legado social.

“No se trata de programas aislados, sino de un modelo completo que acompaña al futbolista desde los 5 o 6 años hasta el alto rendimiento”, destacó. Mikel Arriola. Presidente Ejecutivo de la Liga MX

El modelo social se divide en las siguientes etapas:

Iniciación de fútbol escolar

Competencia Federales

Detención de talentos en etapas formativas

Canalización a Academias de clubes profesionales donde el futbolista termina de formarse

Selección Nacional

Modelo para la formación de futbolistas (Claudia Sheinbaum Pardo / YouTube)

Modelo para la formación de futbolistas (Claudia Sheinbaum Pardo / YouTube)

Éste modelo se ha expandido con el paso del tiempo. La Copa Escolar tuvo un crecimiento, actualmente hay más de 28 mil escuelas y más de un millón 130 mil estudiantes.

Hay escuelas de fútbol en las 32 entidades federativas. Para el desarrollo de este deporte se cuenta con más de dos mil entrenadores y entrenadoras con licencia de la Federación Mexicana de Fútbol.

Por lo que reiterando que el fútbol es una oportunidad de desarrollo, Mike Arriola -de 50 años de edad- destaca que la estrategia no se basa solo en formar futbolistas, es formar disciplina y valores, forjar comunidad así alejar a miles de niñas y niños de contextos de riesgo.