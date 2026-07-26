La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció la labor de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y anunció un bono extraordinario para los policías de la CDMX como reconocimiento por su participación durante los operativos de seguridad del Mundial 2026.

“Este estímulo es un acto de justicia para una policía que estuvo a la altura de un desafío histórico; de día y de noche, antes del amanecer y de madrugada, al pie del cañón, bajo el sol y bajo la lluvia. Gracias, compañeras y compañeros policías, por hacer posible que la imagen de una ciudad segura, alegre y hospitalaria diera la vuelta al mundo” Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

El anuncio se realizó durante la ceremonia de graduación de 426 policías de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, generación integrada por 194 mujeres y 232 hombres.

Durante el evento, Clara Brugada también informó que próximamente será publicada la convocatoria del Concurso de Promoción 2026, con el propósito de brindar a los elementos de la SSC la oportunidad de ascender y fortalecer su desarrollo profesional.

Fan Fest en el Zócalo por la final del Mundial 2026 (@rosaicela_)

Clara Brugada destaca el operativo de seguridad del Mundial 2026

Durante la ceremonia, Clara Brugada aseguró que el operativo de seguridad del Mundial 2026 en la CDMX fue un éxito gracias al trabajo coordinado de miles de mujeres y hombres que integran la policía capitalina.

La jefa de Gobierno recordó que, durante el partido inaugural celebrado en el Estadio Banorte, asistieron alrededor de 80 mil personas, entre visitantes nacionales y extranjeros, sin que se registraran incidentes mayores, gracias al dispositivo de seguridad implementado.

Para garantizar la seguridad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades desplegaron más de 56 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con fuerzas federales como:

Ejército Mexicano

Guardia Nacional

Secretaría de Marina

El operativo también contempló vigilancia permanente en puntos estratégicos como:

Estadio Ciudad de México

FIFA Fan Fest del Zócalo y otras sedes de la CDMX

Hoteles

Aeropuertos

Zonas de alta concentración de personas, como el Ángel de la Independencia

Fan Fest del Mundial 2026 en CDMX (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Cuándo recibirán el bono los policías de la CDMX por el Mundial 2026?

De acuerdo con Clara Brugada, el bono para los policías de la CDMX que participaron en el operativo del Mundial 2026, podría entregarse a partir de la segunda quincena de septiembre de 2026.

Hasta el momento, la jefa de Gobierno no ha dado a conocer el monto del estímulo económico ni la fecha exacta en la que será depositado.

El reconocimiento busca premiar la participación de los elementos de la SSC durante el dispositivo de seguridad implementado en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, del que México fue sede por tercera ocasión en su historia.