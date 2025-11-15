Álvaro Morales ha salido a denunciar sobre una agresión que recibió una leyenda del futbol mexicano como lo es Carlos Hermosillo, de parte de un empleado de Mikel Arriola.

Parece ser que Carlos Hermosillo solo quería entrevistar a Javier Aguirre, pero la persona que parte de la Federación Mexicana de Futbol insultó al exfutbolista, ¿Mikel Arriola dirá algo?

Carlos Hermosillo es, actualmente, uno de los talentos de Fox Sports México, al ser polémico en sus declaraciones es un frecuente en los programas de televisión.

Además, el exseleccionado no se libra de polémicas, dejo una declaración como muestra que dijo después del Cruz Azul vs Pumas: "ojalá que el tiempo que esté inhabilitado Kevin Mier, también este inhabilitado este inepto árbitro, lo digo así, inepto (Curro Hernández)“.

Denuncian que empleado de Mikel Arriola agredió a una leyenda del futbol mexicano

La realidad es que poco se sabe, pero Álvaro Morales ha sido el único que denunció la situación, ni el propio Carlos Hermosillo lo hizo.

“Le quiero mandar un saludo, un abrazo y toda mi solidaridad a una leyenda del Cruz Azul como lo es Carlos Hermosillo, que fue a entrevistar a Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana. Uno de los empleados de la Federación lo agredió verbalmente”, comentó Morales.

Además le mandó un mensaje directo al directivo: “Lo insultó, lo he confirmado, se puso como loco, como loco a insultarlo. Carlitos Hermosillo, tú fuiste a hacer tu trabajo. Mikel Arriola, ¿qué onda ahí? ¿Esa es la gente que te representa? En fin, por eso las cosas están como están, no tomas medidas, es tu responsabilidad. Tú como presidente de la Federación, no pueden estar insultando a una leyenda".

De momento, Arriola no ha mencionada nada al respecto.

La entrevista de Carlos Hermosillo con Javier Aguirre

Se debe decir que la entrevista de Carlos Hermosillo a Javier Aguirre se llevó a cabo de manera adecuada. El DT habló de todo: Memo Ochoa, Quiñones, Chucky Lozano.

"Yo traje a Memo a la Copa Oro, no jugó ni un minuto, traje a Tala, no jugó ni un minuto, traje a Malagón que jugó todos los minutos y fuimos campeones. La portería es un puesto específico, a Memo le sobra experiencia, ha estado en cinco Mundiales, está jugando, está activo y por supuesto que está en el radar“, comentó Javier Aguirre sobre Ochoa.