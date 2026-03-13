Juan Becerra Acosta es hijo del periodista mexicano Manuel Becerra Acosta, quien fundó el diario Unomásuno con el cual ridiculizó al expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, razón por la que fue exiliado.

Manuel Becerra murió en España, lugar que lo acogió, en el año 2000. Su hijo, Juan Becerra, siguió sus pasos.

A través del poder de las palabras, ha relatado públicamente la censura y exilio de su padre.

¿Quién es Juan Becerra Acosta?

Juan Alberto Becerra Acosta Aguilar de Quevedo es el nombre real de este periodista, investigador y conductor de radio mexicano.

Aunque ha colaborado en temas culturales y de entretenimiento se especializa en la política mexicana.

Juan Becerra Acosta (@juanbecerraacosta / Instagram)

¿Qué edad tiene Juan Becerra Acosta?

Juan Becerra Acosta nació en Ciudad de México el 20 de agosto de 1973, por lo que actualmente tiene 52 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Becerra Acosta?

Juan Becerra Acosta mantiene su vida familiar en el ámbito privado, por lo que se desconoce su estado civil.

¿Cuántos hijos tiene Juan Becerra Acosta?

No se sabe si Juan Becerra Acosta tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Becerra Acosta?

Juan Becerra Acosta es egresado de la Universidad Latinoamericana, donde se licenció en Psicología.

Juan Becerra Acosta (@juanbecerraacosta / Instagram)

¿En qué ha trabajado Juan Becerra Acosta?

Juan Becerra Acosta ha realizado trabajos periodísticos como director del semanario de cultura y entretenimiento Tiempo Libre.

Mediante el Instituto Mexicano de la Radio, colaboró en la investigación y locución de las series:

Y Dios creó a la mujer

Revelaciones dramáticas

La escena en su papel

Fue moderador de debates organizados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para las elecciones de la Ciudad de México de 2018.

Actualmente es conductor de noticieros de Radio Fórmula.

También conduce el programa Te tomamos la Palabra del Canal del Congreso.