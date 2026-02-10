Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante relacionado con huachicol fiscal, envió una nueva carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir la intervención en su caso.

De acuerdo con el vicealmirante, se ha vulnerado la legalidad de su proceso judicial por parte de la Marina al no facilitar la información que su defensa ha requerido para cumplir con “el debido proceso”.

“Con el gusto de saludarle y esperando que goce de una buena salud, me vuelvo a dirigir a usted, para hacerle de conocimiento que se sigue vulnerando mi proceso judicial por parte de la Marina” Manuel Roberto Farías Laguna

Farías Laguna ruega a Sheinbaum intervención para apoyar su defensa en caso de huachicol

Manuel Roberto Farías Laguna rogó a Claudia Sheinbaum la intervención en su caso pues si no se entrega información para su defensa, su posible castigo se realizará como “una injusticia de proporciones mayúsculas”

“Le ruego su atención a este caso, ya que si no sigue el debido proceso y facilita la información para mi defensa, se estará realizando una injusticia de proporciones mayúsculas que no representa al Estado mexicano... Por favor, le pido revise el caso y verá el sinnúmero de inconsistencias y de imprecisiones” Manuel Roberto Farías Laguna

En su carta dirigida a Claudia Sheinbaum, resaltó que ha documentado cada negativa a la entrega de información a poco menos de un mes de su juicio.

Farías Laguna insiste en vulneración del debido proceso en caso de huachicol

El vicealmirante señaló que la Marina se ha negado a entregar la información sobre su caso de huachicol para no poder realizar la debida defensa y de su inocencia.

“...información solicitada con el fin último de demostrar mi inocencia en este caso en el que sin pruebas de circunstancia, tiempo, modo y lugar, se me tuvo a bien vincular a proceso” Manuel Roberto Farías Laguna

Carta de Farías Laguna a Sheinbaum (Azucena Urest/ X)

“A menos de un mes del cierre de la investigación, se mantiene la negativa a entregar información ordenada judicialmente”. Manuel Roberto Farías Laguna

Por su parte, Mendieta & Asociados señaló que, a menos de un mes del cierre de la investigación, no han podido acceder a la información solicitada.

Además Farías Laguna señaló que la Marina ha argumentado ante la Fiscalía la intención de reservar la información por causas de seguridad nacional, “argumento completamente fuera de la ley”

“...dejando constancia de una violación de mis derechos humanos y tratando de estar por encima de la Ley y de un proceso judicial” Manuel Roberto Farías Laguna

Asimismo, resaltó que tiene 33 años de servicio ininterrumpido en la Armada de Mexico con un expediente que asistenta que ha sido respetuoso de la ley y del deber ser.

Sin embargo, ahora se le está negando el derecho a acceder a la información que es importante para su defensa”.