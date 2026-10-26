La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) provoque una crisis en el organismo rumbo a las elecciones de 2027.

“No, no, no hay una persona que es señalada por conflicto de interés. Al menos ella toma la decisión de separarse del cargo para hacer la investigación. ¿Y qué procede lo que dice la ley? Afortunadamente, pues la ley establece qué hacer con toda precisión.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, señaló que la legislación electoral establece el procedimiento para designar a una persona que ocupe el cargo de manera provisional.

Durante su conferencia matutina del lunes 26 de octubre de 2026, la mandataria se pronunció sobre la salida de Taddei, luego de los señalamientos relacionados con posibles conflictos de interés.

¿Qué sigue para el INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei?

Sheinbaum explicó que, ante la salida de la persona titular de la presidencia del Consejo General del INE, el propio órgano electoral deberá elegir a una persona para ocupar el cargo de manera provisional, conforme al procedimiento de ley.

Posteriormente, la Cámara de Diputados deberá iniciar el proceso correspondiente para la designación de quien encabezará la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

“Sí, pero afortunadamente hay una ley electoral que determina qué hacer en estos casos. Lo que se determina es que el Consejo elija a un presidente, presidenta suplente provisional y que la Cámara de Diputados inicie el proceso para nombrar una presidenta, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Aunque aún no hay una fecha estimada de cuándo podría iniciar este proceso donde los consejeros elijan a un titular para la presidencia del INE, en Cámara de Diputados ya hay un estimado de cuánto tiempo podría tardarse el proceso completo.

Debido a que en reportes de medios de comunicación, señalan que el legislador Ricardo Monreal estima que cerca de cuatro y cinco semanas es que podría concluir este proceso para la elección de un nuevo consejero o consejera presidenta del INE.

Sheinbaum insiste en una auditoría al INE tras la salida de Taddei

Por otra parte, la presidenta consideró que la decisión de Guadalupe Taddei de separarse del cargo permitirá atender los señalamientos en su contra.

También insistió en la necesidad de realizar una auditoría al INE para revisar las sospechas sobre posibles abusos dentro del organismo electoral.

Sheinbaum sostuvo que las acusaciones deben investigarse para esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades.