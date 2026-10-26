La consejera Carla Humphrey sostuvo que el Instituto Nacional Electoral (INE) seguirá cumpliéndole a la ciudadanía, ante la renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, sobre todo, en garantizar las elecciones 2027 que están en puerta.

“Ante el anuncio de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Consejo General del INE, reitero mi compromiso y voluntad de garantizarle a la ciudadanía… que su voto cuente y se cuente bien… El INE seguirá cumpliendo con la ciudadanía” Carla Humphrey, consejera del INE

La consejera dijo que el INE continúa trabajando sin interrupciones en la organización de las elecciones del 6 de junio de 2027.

Carla Humphrey destacó que las actividades del instituto se basan en el trabajo técnico del personal, que mayormente ha sido emanado del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) cuyo ingreso y permanencia se sustentan en el mérito y la profesionalización.

Humphrey: INE garantiza elecciones 2027

Carla Humphrey emitió un mensaje en X en el que se pronunció tras la renuncia de Guadalupe Taddei, en medio de escándalos de presunta corrupción.

El mensaje que envió la consejera Carla Humphrey fue para garantizar a la ciudadanía que el próximo 6 de junio de 2027 los votos van a contar y se van a contar bien.

Carla Humphrey: INE trabaja sin interrupciones

Carla Humphrey insistió que el INE sigue trabajando sin interrupciones rumbo a las elecciones 2027.

Resaltó que los trabajadores y trabajadoras del INE son la columna vertebral de la institución y que ello ha permitido ejercer el voto a la ciudadanía elección tras elección, por lo que las elecciones 2027 no serán la excepción.