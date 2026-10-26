Ricardo Monreal aseguró que Guadalupe Taddei “hizo lo correcto” al renunciar a la presidencia del INE ante los señalamientos que se han hecho en su contra.

“Creo que hizo lo correcto…creemos que es una consecuencia lógica” Ricardo Monreal

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, su renuncia es la consecuencia lógica para “no dañar al instituto”.

Así como para que no se presente “ningún tipo de crisis en el proceso de organización de las elecciones 2027, lo que no ocurrirá”, aseveró Ricardo Monreal.

Diputados están listos para discutir elección de presidencia del INE: Monreal

En entrevista para Azucena Uresti, Ricardo Monreal señaló que la Cámara de Diputados está lista para discutir los términos para la nueva convocatoria en la que se elegirá a la nueva presidencia del INE.

En ese sentido, compartió que están a la espera de que llegue la carta de renuncia de Guadalupe Taddei en el transcurso del día, tal como anunció la expresidenta del INE.

Asimismo, destacó que se citará a una reunión de la Jucopo entre el 26 y 27 de octubre para discutir la nueva elección de quien sustituirá a Taddei en el marco del inicio del proceso electoral 2027.

“Estamos a la espera, no nos ha llegado pero según lo anunció de ella, en el trayecto del día llegará y nosotros estamos preparados para convocar de inmediato hoy, o a más tardar mañana, a la Junta de Coordinación Política y revisar los términos de la nueva convocatoria para la elección de quien sustituiría a la presidenta del INE” Ricardo Monreal

Morena ya esperaba la renuncia de Guadalupe Taddei, revela Ricardo Monreal

Por otra parte, Ricardo Monreal destacó que la Cámara de Diputados esperaba, como consecuencia lógica, la renuncia de Guadalupe Taddei para no afectar el proceso de organización de las elecciones 2027.

Asimismo, recordó que desde Morena se actuó “con mucha prudencia” y cuidado para que Guadalupe Taddei tuviera un “gesto reflexivo” y presentara su renuncia.

Esto ya que, recordó, desde la Cámara de Diputados no se tiene la capacidad jurídica para solicitar su renuncia.