La renuncia de Guadalupe Taddei continúa generando reacciones políticas e institucionales, ahora con cuestionamientos sobre el papel de los mecanismos internos de vigilancia del Instituto Nacional Electoral.

Yo creo que la renuncia de la presidenta Taddei no la exime de posibles responsabilidades técnicas, penales o financiero-contables. A pesar de su renuncia, tendrá que someterse a la ley, al escrutinio y a las resoluciones de los órganos de gobierno. Existe el Órgano Interno de Control (OIC). ¿Qué pasó? ¿Ya se había investigado? Ricardo Monreal, presidente de la Juccopo en Cámara de Diputados

Ricardo Monreal sostuvo que la renuncia de la consejera presidenta no debe poner fin a las investigaciones relacionadas con los señalamientos de presuntas irregularidades, sino que también exige una revisión de las actuaciones del Órgano Interno de Control del INE.

El presidente de la Juccopo en Cámara de Diputados afirmó que los presuntos hechos de corrupción de Guadalupe Taddei deben esclarecerse plenamente para garantizar la rendición de cuentas y preservar la confianza en el INE de cara a las elecciones 2027.

Se equivocaron quienes pensaron que no se investigaría a Taddei: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal reconoció que son importantes los trabajos periodísticos que dieron a conocer el caso pero también sería bueno saber si el Órgano Interno de Control (OIC) del INE ya había investigado las irregularidades señaladas.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Ricardo Monreal, dijo que aunque el papel de los medios tiene objetivos de transparencia, el INE y su OIC deben rendir cuentas.

En ese sentido, Ricardo Monreal dijo que se equivocaron quienes pensaron que no se iba a pedir una investigación sobre Guadalupe Taddei.

“Se equivocaron quienes pensaban que no se iba a pedir investigación de Guadalupe Taddei” Ricardo Monreal, presidente de la Juccopo en Cámara de Diputados

Recordó que fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien dijo que se debe investigar los señalamientos y señaló que finalmente “no hubo protección de nadie”.

Monreal insistió que Guadalupe Taddei debe responder a los señalamientos y que no basta solo con que presente su renuncia como lo ha anunciado para este 26 de octubre.

Renuncia de Taddei es consecuencia lógica; no hubo presión de Morena: Monreal

Ricardo Monreal dijo que es normal la renuncia de Guadalupe Taddei ante la revelación de reportajes sobre presunta corrupción en medios de comunicación.

“Es una consecuencia lógica” para no dañar al INE y no se presente una crisis en la organización de las elecciones 2027 dijo el coordinador morenista.

Aseguró que Morena siempre actuó con mucha prudencia y cuidado para esperar que Guadalupe Taddei tuviera un gesto reflexivo ya que la Cámara de Diputados no tiene la capacidad jurídica para removerla.