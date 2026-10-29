Claudia Sheinbaum salió al paso de los cuestionamientos sobre un mensaje que publicó en 2023 tras la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral.

Tuit de Claudia Sheinbaum sobre Guadalupe Taddei como presidenta del INE. (@Claudiashein)

Durante la mañanera del 29 de octubre de 2026, la presidenta de México explicó que aquel posicionamiento estuvo relacionado con la política de austeridad aplicada por Guadalupe Taddei y no con un respaldo a su gestión administrativa.

En ese contexto, reiteró que cualquier posible irregularidad detectada en el INE debe investigarse y sancionarse conforme a la ley, sin importar quiénes resulten responsables de los hechos bajo revisión.

Claudia Sheinbaum aclara el tuit que publicó sobre Guadalupe Taddei

La exposición de contratos que Guadalupe Taddei dio como presidenta del INE a allegados para favorecerlos con pagos millonarios, ha llevado a cuestionar a Claudia Sheinbaum sobre un tuit que publicó en 2023.

En este, la ahora presidenta de México, subraya la diferencia de Guadalupe Taddei y el anterior presidente del INE, Lorenzo Córdova, sobre su sueldo, argumentando que se disminuyó el costo “sin perder la calidad”.

Ahora, la propia mandataria argumentó que su tuit iba en referencia a celebrar la “austeridad republicana” por la decisión que tomó Taddei sobre bajarse el sueldo, pero, sentenció que hay una gran diferencia entre esto y el que la defienda por las presuntas irregularidades cometidas.

“Yo también publiqué, ¡qué bueno que llegó la austeridad republicana! porque ella se bajó el sueldo. Pues sí, pero si cometió después irregularidades, ella tiene responsabilidades y lo tiene que determinar la Auditoría Superior”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, Claudia Sheinbaum apuntó que ha insistido en la revisión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe hacer al INE, para definir responsabilidades sobre Guadalupe Taddei o quien resulte responsable.

La mandataria subrayó que si Guadalupe Taddei cometió irregularidades “nadie la defiende” acusando que los hechos de corrupción son indefendibles.

Por otra parte, la presidenta externó que sí habrá elecciones 2027, puesto que ya hay presidenta interina para ocupar el espacio de Taddei.