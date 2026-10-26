Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mandó un mensaje al partido Morena luego de la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

El dirigente del PRI exigió que el reemplazo de Guadalupe Taddei sea un perfil independiente y que no se “coloque” a una persona incondicional de Morena ante las elecciones 2027.

Alejandro Moreno también exigió que se investigue la corrupción señalada en torno a Guadalupe Taddei y que la renuncia anunciada este 25 de octubre no sea una vía para garantizarle impunidad.

Alejandro Moreno exige perfil no afín a Morena en el INE

Alejandro Moreno pidió que el nuevo presidente o presidenta del INE no sea un perfil ligado a Morena debido a que priorizar la lealtad destruye la confianza de los mexicanos.

El líder del PRI dijo que Morena se ha negado a entender que las instituciones democráticas no deben convertirse en espacios para colocar empleados al servicio del gobierno.

Alito Moreno insistió que imponer a una persona subordinada a Morena profundizaría el descrédito del INE y que se abrirían cuestionamientos sobre la legalidad de las elecciones 2027, por ello pidió que no se “morenice” el Instituto y que no sea un lugar a donde se llegue a colocar a leales.

“Exigimos que la próxima presidencia del INE recaiga en una persona libre de filias y fobias políticas, sin compromisos partidistas, con absoluta independencia y solvencia moral. El INE no es una oficina de Morena ni una agencia de colocación de incondicionales” Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI

Alejandro Moreno pide que señalamientos contra Guadalupe Taddei no queden en impunidad

Alejandro Moreno recordó que existen graves señalamientos de corrupción contra Guadalupe Taddei, que la renuncia no borra las responsabilidades que pudiera tener, ni puede utilizarse para garantizar la impunidad.

“México merece conocer toda la verdad”, sobre los “contratos cuestionados y los posibles conflictos de interés” denunciados sobre Guadalupe Taddei, dijo el priista.

“Los graves señalamientos de presunta corrupción, los contratos cuestionados y los posibles conflictos de interés deben investigarse hasta las últimas consecuencias. La renuncia no borra las responsabilidades ni puede utilizarse para garantizar impunidad, México merece conocer toda la verdad” Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI

El también senador tricolor dijo que desde su partido estarán atentos a la decisión que se tome a fin de que se elija un perfil independiente.