Claudia Sheinbaum, presidenta de México, calificó de buena decisión el anuncio de Guadalupe Taddei de renunciar como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Frente a señalamientos que había, obviamente tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoria para revisar las sospechas… con relación a abusos o privilegios dentro del INE. Ella toma una buena decisión de separarse del cargo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum pidió en su conferencia mañanera de este 26 de octubre una auditoría ante los señalamientos de presunta corrupción de Guadalupe Taddei con proveedores.

La presidenta dijo que los actuales funcionarios llegaron de un movimiento que busca separar al poder político del poder económico y que combate la corrupción y los privilegios.

Sheinbaum ve bien renuncia de Taddei, pero rechaza ataques misóginos

Claudia Sheinbaum dijo que ve bien la renuncia de Guadalupe Taddei y emprender investigaciones, pero rechazó ataques misóginos que proliferaron durante el fin de semana.

La presidenta denunció una ola misógina y machista por parte de la oposición atacando a Guadalupe Taddei por cuestiones personales.

Sheinbaum dijo que es importante dejar claro que no se deben celebrar ataques a la vida persona de las mujeres.

“No se puede aplaudir un linchamiento a una vida personal… nosotros no podemos tampoco, si hay un señalamiento, decir no hay ese señalamiento, pero una cosa es un señalamiento de posible abuso o conflicto de interés y una cosa muy distinta es celebrar una crítica una mujer” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum respalda investigación a Taddei por recursos y conflicto de interés

Claudia Sheinbaum acotó que la investigación que mencionó debe ser para comprobar si hubo mal manejo de recursos como se señala y también si hubo conflicto de interés.

Dijo que todos los funcionarios tienen una responsabilidad de actuar como con base en sus principios.