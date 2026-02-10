Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, anunció una revisión de servicios en el Senado tras la polémica del salón de belleza.

“Es un buen momento para revisar todos los espacios y servicios del Senado, sin emitir juicios ni satanizar”. Ignacio Mier

Cabe recordar que se dio a conocer que al interior del Senado se encontraba operando un salón de belleza para las y los legisladores, espacio que posteriormente fue clausurado.

Clausuran salón de belleza en el Senado (Daniel Augusto)

Revisarán servicios a profundidad en el Senado; Ignacio Mier anuncia informe por salón de belleza

En conferencia de prensa, Ignacio Mier anunció que se llevará a cabo una profunda revisión de todos los espacios y servicios que actualmente se encuentran habilitados en la Cámara de Senadores.

El titular de la Jucopo manifestó que esto permitirá conocer a fondo los servicios que se realizan en el Senado, sin emitir un juicio sobre estos.

Ignacio Mier subrayó que cualquier trabajo que se practique honra a quien lo ejerce, siempre y cuando se lleve a cabo de manera legal.

“Cualquier trabajo honra a quien lo realiza, siempre que se haga de manera lícita”. Ignacio Mier

Ante esta acción, el también coordinador de la bancada de Morena reiteró que el servicio de salón de belleza permanecerá cerrado, en tanto se elabora un informe detallado sobre el mismo.

Ignacio Mier puntualizó que este reporte será presentado en una semana, y permitirá conocer cuáles eran las condiciones contractuales bajo las que operaba el salón de belleza al interior del Senado de la República.

En tanto, el senador morenista llamó a no realizar comentarios infundados sobre las senadoras o senadores que pudieron utilizar dicho servicio, así como contra las personas que en este laboraban.