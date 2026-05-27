La mañana de este miércoles 27 de mayo de 2026 se registró una movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad en la Cámara de Diputados, ubicada en CDMX.

De acuerdo con Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula, a poco de reiniciar la sesión en el Palacio Legislativo en San Lázaro en el periodo extraordinario, protección civil irrumpió en el pleno argumentando la existencia de una amenaza de bomba.

La alerta se originó tras una llamada anónima por lo que personal competente realiza una revisión exhaustiva en las inmediaciones del Poder Judicial.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Suspenden actividades en San Lázaro por amenaza de bomba. 💣 Protección Civil ingresó al pleno para desalojar a legisladores y trabajadores en el recinto. #NoSonHoras con Chumel Torres (@ChumelTorres) pic.twitter.com/S8TWUFlj2Q — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 27, 2026

Suspenden actividades en la Cámara de Diputados tras amenaza de bomba

Más de 500 empleados del Poder de la Federación tuvieron que suspender sus actividades debido a la existencia de una amenaza de bomba.

Como parte de los protocolos de seguridad, protección civil desalojó a trabajadores así como llevó a cabo el despliegue de seguridad perimetral.

En estos momentos, Grupo Zorros, la unidad táctica encargada de ubicar y desactivar artefactos explosivos, se encuentra realizando una inspección en el inmueble. Éstos se acompañan de binomios caninos especializados.

A ellos se les unieron cuerpos de emergencia capitalinos y federales así como protección civil de la Cámara de Diputados.

Se revisa pasillo a pasillo en busca de riesgos, a su vez que se brinda auxilio para salvaguardar la integridad de los trabajadores y ciudadanos que se encontraban en la zona.

Ingresa grupo especial a San Lázaro por amenaza de bomba 💣 pic.twitter.com/TNbQrNoJln — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 27, 2026

No es la primera vez que la Cámara de Diputados enfrenta una amenaza de bomba

No es la primera vez que se le alerta por una bomba dentro del Palacio Legislativo en San Lázaro.

El pasado 14 de mayo, mediante una llamada anónima se dio aviso sobre un la existencia de un artefacto explosivo.

En aquella ocasión también se desalojaron a los trabajadores de forma inmediata y se realizó una revisión a profundidad. Afortunadamente se trató de una falsa alarma.