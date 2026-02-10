La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que el cierre del polémico salón de belleza le corresponde al propio Senado.

Mientras que senadores aseguran que salón de belleza ha sido suspendido, así como también habrá una revisión de los otros servicios que hay en la Cámara.

Al Senado le corresponderá cierre de salón de belleza, Sheinbaum

Ante la polémica por el salón de belleza en el Senado de la República, la presidenta de México, Sheinbaum fue cuestionada al respecto, asegurando que no es un tema que le compete.

“Eso le corresponde al Senado, ya es mucho”, expresó Claudia Sheinbaum ante la pregunta de reporteros sobre la austeridad en su gobierno, mientras en la cámara se mantenían ciertos lujos, como el salón de belleza .

Senado cierra salón de belleza, abra revisión de otros servicios

En la escala de la polémica por salón de belleza en el Senado, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta precisó que los servicios de este están suspendidos.

Así como adelantó que ante este tema tan polémico por salón de belleza en el Senado, también se realizará una revisión de todos los espacios y servicios de la Cámara, “sin emitir juicios ni satanizar”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, quien también es coordinador de la bancada de Morena, anunció la suspensión del salón de belleza que había en las instalaciones, luego del escándalo por el uso de este servicio durante horas laborales… pic.twitter.com/wGDeXVaDOU — NMás (@nmas) February 10, 2026

Asimismo, Ignacio Mier puntualizó que se trabaja en un reporte por el salón de belleza en el Senado, mismo que será presentado en una semana para conocer cuáles eran las condiciones en las que operaba.

Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve expresó que en representación de su bancada considera correcto que se revisen todos los espacios en el Senado, así fijó una postura firme para el cierre definitivo del salón de belleza.