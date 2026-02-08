La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra, lanzó un comunicado luego de ser captada en el salón de belleza en el Senado, el cual ha causado polémica recientemente.

Juanita Guerra señaló que el salón de belleza en el Senado ayuda a la labor de legisladores y legisladoras; asimismo, aclaró que ella pagó por los servicios que le dieron.

Juanita Guerra Mena (juanitaguerramen / Instagram)

Juanita Guerra afirma que pagó por el servicio del salón de belleza en el Senado

En un comunicado, Juanita Guerra mencionó que ella fue invitada al salón de belleza del Senado hace un año por sus compañeras de Morena, que no se tardan más de 15 minutos en el lugar, y que ella pagó por el servicio.

Juanita Guerra precisó esto último ante la polémica reciente por el salón de belleza en el Senado, pues para la opinión pública, dicho espacio era gratuito para legisladores y legisladoras.

Además, acusó que los señalamientos a la instalación en el Senado tiene tintes misóginos , pues ya había otros servicios en el recinto —desde cafeterías hasta bancos— así como otros dedicados exclusivamente a los varones.

Afirmando a su vez que senadoras de todas las bancadas hacen uso del salón de belleza, no siendo exclusivo de la gente de Morena, como manejaban algunas versiones.

“Hay mucho ataque detrás que también evidencia falta de sororidad y misoginia, porque nadie antes había cuestionado las atenciones que se brindan a varones, por ejemplo, en el aseo de su calzado, en las mismas circunstancias. Aun así, yo seguiré luchando para que las mujeres tengamos espacios de participación política y todo el respaldo que merecemos. Yo pagué por el servicio que me dieron y no debería ser de otra forma. Es importante aclarar de manera transparente cómo opera ese espacio en el Senado y dejar la hipocresía a un lado, porque muchas legisladoras de todas las bancadas hacemos uso de estos servicios, como ya lo señaló la propia presidenta del Senado” Juanita Guerra

Oposición niega uso del salón de belleza en el Senado (Michelle Rojas)

Juanita Guerra afirma que el salón de belleza en el Senado ayuda a la labor de legisladoras y legisladores

Juanita Guerra precisa en un comunicado que el salón de belleza en el Senado facilita las labores de legisladores y legisladoras, puesto que es un trabajo que implica una dedicación las 24 horas del día.

De acuerdo con Juanita Guerra, cualquier cosa que facilite la labor en su trabajo es bienvenida, pues ella tiene que combinar su presencia en el Senado con las actividades que realiza en el Estado de Morelos, de donde es representante.

Afirmando que más que centrarse en polémicas, ella habla con su trabajo, pues participa en 14 comisiones, preside una de estas y mantiene una agenda permanente en Morelos.

Declarando también que el espacio (el salón de belleza en el Senado) es algo transparente, no se trata de ocultar nada e incluso es una fuente de empleo.