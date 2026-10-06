Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, reveló que el partido está evaluando seriamente la posible postulación de Verónica Ruffo como candidata en Baja California para las elecciones de 2027.

En entrevista para Azucena Uresti, Jorge Romero destacó que el perfil de Verónica Ruffo genera inquietud en la facción contraria debido a su notable respuesta pública.

“Por supuesto que está siendo un perfil que estamos considerando y muy seriamente y te puedo asegurar que aquellos, los de enfrente, ya también están viendo con ojitos de profunda preocupación el que nosotros estemos pensando seriamente en ella” Jorge Romero

Por lo que el PAN la está considerando como posible candidata, aunque Jorge Romero dejó en claro que será la hija de Ernesto Ruffo quién tome la decisión final.

Jorge Romero confirma que el PAN está analizando llevar a Verónica Ruffo como candidata en Baja California

El Partido Acción Nacional (PAN) explora la posibilidad de llevar a Verónica Ruffo como candidata a la gubernatura de Baja California rumbo a las elecciones 2027.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, reveló con Azucena Uresti que el partido considera “muy seriamente” a Verónica Ruffo como un perfil idóneo para la contienda.

“Es una mujer que bueno pues la vida la puso en esta circunstancia. Ella tiene un gran apellido pero también tiene un gran nombre propio, el de ella” Jorge Romero

Destacó que posee un nombre y trayectoria propios, aunque puntualizó que la decisión final dependerá de ella.

“Por supuesto tiene que acabar siendo una decisión pues también de ella. Habría que preguntarle a ella, pero me parece que las cosas ahí van poco a poquito” Jorge Romero

El acercamiento surgió a raíz de la visibilidad pública que asumió como vocera en la defensa legal de su padre, el exgobernador Ernesto Ruffo Appel.

“La verdad es que creo que pocas personas reaccionarían como reaccionó ella o demostró quién es y lo que significa para ella su papá” Jorge Romero

Si decide formalizar su aspiración dentro de Acción Nacional, Verónica Ruffo deberá someterse a un proceso que contempla un foro de participación en octubre y un estudio de medición ciudadana en noviembre.

En esta ruta interna compiten también figuras como Héctor Osuna Jaime, la diputada federal Eva María Vásquez Hernández, el abogado Ignacio Anaya y Margarita de Sánchez.

La dirigencia del PAN estima que los acuerdos para definir coaliciones locales deberán concretarse a más tardar el 12 o 13 de diciembre.

“La ley electoral determina casi en todos los estados como máximo para coaliciones o alianzas el 12 o 13 de diciembre. Y para lo federal principios de enero, 3 o 4 de enero” Jorge Romero

Verónica Ruffo se perfila como posible candidata en Baja California rumbo a las elecciones 2027

Verónica Ruffo se perfila como un papel central en las elecciones de 2027 en Baja California.

Aunque mantiene conversaciones directas con el PAN y el PRI, Verónica Ruffo ha señalado que no pertenece a ningún partido político y busca competir como una “militante de la ciudadanía” sin afiliarse.

Verónica Ruffo ha condicionado su participación a la capacidad de servir como un factor de unión no solo entre la ciudadanía, sino también agrupando a diversas fuerzas opositoras.

Su notoriedad pública y política creció a partir de su rol como vocera en el proceso judicial que enfrenta su padre, el exgobernador Ernesto Ruffo Appel; en ese sentido, asume su eventual postulación como un espacio para dar voz a la causa de su padre.

Verónica Ruffo reconoció que los tiempos electorales se han acelerado y que se encuentra “relativamente cerca” de tomar una decisión definitiva.