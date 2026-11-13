Jorge Romero aseguró que están abiertos a la construcción de una alianza PAN-PRI en Baja California con Verónica Ruffo.

De acuerdo con el líder nacional del PAN, se está avanzando en la posibilidad de una alianza en las elecciones 2027, no solo para Baja California, sino para otros estados.

“De la alianza, más allá de Baja California, o sea, en todo el país, seguimos platicando, seguimos avanzando. Vamos en una ruta de construcción” Jorge Romero

Asimismo, señaló que Verónica Ruffo tiene mucha aceptación entre la ciudadanía y reiteró que dará una gran sorpresa a todos.

Jorge Romero asegura que alianza con el PRI por Verónica Ruffo en Baja California

De acuerdo con Jorge Romero, sí se puede cumplir el llamado de Verónica Ruffo a la unidad de los partidos y formar una alianza con el PRI.

“La alianza PRI-PAN aún no es un hecho pero es algo que está en construcción”, señaló Romero.

“Sí, claro (se puede cumplir), incluso con otros partidos locales allá en Baja California y sorpresota que les vamos a dar” Jorge Romero

Sin embargo, señaló que la construcción de una alianza no se queda solo con los posibles acuerdos con el PRI, sino con otros partidos locales, incluyendo el PRD en los estados donde todavía tiene registro.

“En algunos estados no sólo con el PRI, en algunos estados incluso con otros partidos. Hay partidos locales, en varios estados aún hay PRD aún con registro” Jorge Romero

Jorge Romero aceptaría alianza PAN-PRI para “arrebatarle espacio” a Morena

Por otra parte, Jorge Romero señaló que están construyendo una posible alianza PAN-PRI en Baja California y otros estados de la República para “arrebatarle espacio” a Morena.

De acuerdo con Romero, lo más importante es “arrebatarle espacio al tumor guinda” e impedir que sigan ganando en el territorio nacional.

“Nada es más importante, nada, que arrebatarle espacio al ‘tumor guinda’, así como yo lo digo… Esa es la razón por la que estamos construyendo esta alianza, para impedir que siga creciendo la mancha guinda” Jorge Romero

Cabe señalar que Verónica Ruffo señaló que fue invitada a participar en el proceso interno del PAN para determinar al próximo candidato o candidata para el gobierno de Baja California.

Asimismo, señaló que se considera una voz fuerte y firme, además de señalar que sí cree posible ganar la gubernatura.