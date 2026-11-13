De cara a las elecciones 2027, Verónica Ruffo confirmó sus intenciones por competir por la gubernatura del estado de Baja California de la mano del Partido Acción Nacional (PAN).

La hija del exgobernador de la misma entidad, Ernesto Ruffo, dio a conocer que ya presentó su registro como aspirante a la candidatura.

Ante ello y en busca de obtener el triunfo en la contienda a celebrarse el 6 de junio de 2027, Verónica Ruffo se pronunció a favor de que se establezca una alianza entre PAN y PRI.

Verónica Ruffo (Graciela López / Graciela López Herrera)

Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo irá por guberantura de Baja California

Las investigaciones por el llamado huachicol fiscal derivaron en la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, quien es señalado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras la captura del exmandatario, su hija Verónica Ruffo encabezó una serie de acciones que permitieron que Ernesto Ruffo saliera de prisión y siga el proceso en su contra en prisión domiciliaria.

Durante semanas, Verónica Ruffo se mantuvo ante el ojo público y tras lograr que su padre saliera de la cárcel, anunció sus planes para iniciar una carrera política, pues buscará la gubernatura de Baja California.

Ya estoy registrada con el PAN, eso quedó listo hace unos días y ellos van a nombrar a su coordinadora. Verónica Ruffo

Entrevistada por el periodista León Krauze, la empresaria reveló que ya presentó su registro como aspirante a la coordinación estatal del PAN de cara a las elecciones 2027.

Lo anterior luego de que encuestas de preferencia electoral han mostrado que Verónica Ruffo se ubica como la aspirante mejor posicionada dentro del partido blanquiazul.

Verónica Ruffo Sánchez (Verónica Ruffo/ Facebook)

Verónica Ruffo condiciona candidatura a alianza PAN-PRI

Al confirmar sus intenciones de competir por la gubernatura de Baja California en las elecciones 2027, Verónica Ruffo advirtió que su eventual candidatura aún no está confirmada.

Sobre ello, la hija de Ernesto Ruffo sostuvo que solo se mantendrá en la contienda si se confirma que el PAN competirá en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Incluso, resaltó que ya comunicó dicha condición al secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Santiago Taboada, a quien le pidió que se trabaje en confirmar la unidad.

Con respecto a la opinión de Santiago Taboada, Verónica Ruffo aseguró que lo vio con buenos ojos, por lo que insistió en señalar que solo así competirá por la gubernatura de Baja California.