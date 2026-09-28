El exgobernador Ernesto Ruffo, llegó hoy a su casa en Ensenada, Baja California tras obtener prisión domiciliaria por la jueza. Sin embargo, el entorno político sigue en marcha rumbo a las elecciones 2027.

Al respecto, Ernesto Ruffo habló sobre la posibilidad de que su hija, Verónica Ruffo, compita para las elecciones en Baja California 2027, pese al contexto en el que ahora él está entrometido.

Ernesto Ruffo habla de la posible candidatura de su hija por Baja California

Baja California, en donde Ernesto Ruffo fue gobernador, está por vivir unas nuevas elecciones para cambiar a su mandatario. Ante ello, el político fue cuestionado sobre la carrera política de su hija.

Debido a que el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Ernesto Ruffo por la acusación de huachicol fiscal, está en la opinión pública por tener tintes políticos, Azucena Uresti le cuestionó al político sobre los rumores que hay para las elecciones 2027.

En un contexto en el que la opinión pública acusa que Ruffo es un preso político por ser de oposición y debido a que él se mostró dispuesto a declarar sobre Ingemar, se dice que su hija Verónica Ruffo podría competir en las elecciones de Baja California.

Ante esto y ya estando en su casa con prisión domiciliaria, el exgobernador externó que la decisión será únicamente de su hija con un contundente “la decisión es personal”.

Sin embargo, el político no pudo seguir declarando debido a que cuando dio la entrevista estaba en un breve descanso de la revisión médica que recibía tras más de 40 horas de traslado del Altiplano a Ensenada, Baja California.

Verónica Ruffo aún no define sí será candidata para Baja California en 2027

Si bien, Ernesto Ruffo dio a entender que respetará la decisión de su hija a ser candidata a las elecciones 2027 en Baja California, Verónica Ruffo aún no determina formalmente su postulación.

Hasta el momento se sabe que Verónica Ruffo se reunió con el Partido Acción Nacional (PAN), en donde también milita su padre. Sin embargo, dijo que aún no hay certeza de su candidatura aunque sí está considerando competir en las elecciones 2027.